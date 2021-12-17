https://ria.ru/20211217/putin-1764242689.html

Путин призвал активнее работать с ВОЗ

Путин призвал активнее работать с ВОЗ - РИА Новости, 17.12.2021

Путин призвал активнее работать с ВОЗ

Работать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) надо активнее, прислушиваться к ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:30

2021-12-17T14:30

2021-12-17T14:46

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Работать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) надо активнее, прислушиваться к ним, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо активнее работать и более содержательно работать, конечно, с Всемирной организацией здравоохранения, прислушиваться к их рекомендациям", - сказал президент на съезде РСПП.

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2021

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воз, здоровье - общество, коронавирус в россии, общество, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия