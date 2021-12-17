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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211217/puteshestviya-1764173847.html
Эксперты рассказали, куда поедут российские туристы на Новый год
Эксперты рассказали, куда поедут российские туристы на Новый год - РИА Новости, 17.12.2021
Эксперты рассказали, куда поедут российские туристы на Новый год
Определены маршруты, которые выбирают для путешествий самостоятельные российские туристы на зимние каникулы, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:49
2021-12-17T10:49
туризм
армения
египет
турция
новый год
новости - туризм
туризм
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Определены маршруты, которые выбирают для путешествий самостоятельные российские туристы на зимние каникулы, сообщает Яндекс.Путешествия.Аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, что самые востребованные страны для этих поездок — Турция, Армения и Молдавия, а наиболее популярные города — Стамбул, Ереван и Кишинев.Без учета стран ближнего зарубежья список возглавляют Турция, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария, а из городов — Стамбул, Анталья, Дубай, Будапешт и Шарм-эш-Шейх.Среди российских городов в рейтинге самых популярных традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.По сравнению с прошлым годом число пользователей, собирающихся улететь на новогодние праздники, увеличилось на четверть. При этом количество поездок по России выросло на 14 процентов. Желающих выехать за границу стало больше в пять раз. Сейчас их доля — 11 процентов от всех "новогодних" путешественников. В прошлом году многие отказывались от туров из-за пандемийных ограничений.Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя цена авиабилетов по стране в обе стороны за год выросла на 28 процентов, до 13 тысяч рублей. За границу она увеличилась на восемь процентов, до 28 тысяч рублей.
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армения, египет, турция, новый год, новости - туризм, туризм, россия
10:49 17.12.2021
 
Эксперты рассказали, куда поедут российские туристы на Новый год

Турция и Армения — самые востребованные у самостоятельных туристов новогодние маршруты

© Pixabay / Pixabay / Şinasi MüldürВид на башню Галата
Вид на башню Галата - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Pixabay / Pixabay / Şinasi Müldür
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Определены маршруты, которые выбирают для путешествий самостоятельные российские туристы на зимние каникулы, сообщает Яндекс.Путешествия.
Аналитики изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, что самые востребованные страны для этих поездок — Турция, Армения и Молдавия, а наиболее популярные города — Стамбул, Ереван и Кишинев.
Без учета стран ближнего зарубежья список возглавляют Турция, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария, а из городов — Стамбул, Анталья, Дубай, Будапешт и Шарм-эш-Шейх.
Среди российских городов в рейтинге самых популярных традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
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По сравнению с прошлым годом число пользователей, собирающихся улететь на новогодние праздники, увеличилось на четверть. При этом количество поездок по России выросло на 14 процентов. Желающих выехать за границу стало больше в пять раз. Сейчас их доля — 11 процентов от всех "новогодних" путешественников. В прошлом году многие отказывались от туров из-за пандемийных ограничений.
Путешествия как по России, так и по зарубежным странам продлятся около недели. Средняя цена авиабилетов по стране в обе стороны за год выросла на 28 процентов, до 13 тысяч рублей. За границу она увеличилась на восемь процентов, до 28 тысяч рублей.
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