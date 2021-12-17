https://ria.ru/20211217/ptsr-1764324769.html

Минтранс обеспечит соблюдение правила об отрицательном ПЦР при перелете

Минтранс обеспечит соблюдение правила об отрицательном ПЦР при перелете - РИА Новости, 17.12.2021

Минтранс обеспечит соблюдение правила об отрицательном ПЦР при перелете

Минтранс должен обеспечить безусловное соблюдение правила об отрицательном ПЦР у иностранцев и лиц без гражданства при международном перелете в Россию, сообщили РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:48

2021-12-17T20:48

2021-12-17T21:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762527698_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_8798fa44fcb00e2b9ea490b426ac12c6.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минтранс должен обеспечить безусловное соблюдение правила об отрицательном ПЦР у иностранцев и лиц без гражданства при международном перелете в Россию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Минтрансу России обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями при посадке на борт выполняющего международные перевозки воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда через территорию России и при пересечении Государственной границы России, требований по проверке наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764254571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии