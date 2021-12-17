https://ria.ru/20211217/ptsr-1764324769.html
Минтранс обеспечит соблюдение правила об отрицательном ПЦР при перелете
Минтранс обеспечит соблюдение правила об отрицательном ПЦР при перелете - РИА Новости, 17.12.2021
Минтранс обеспечит соблюдение правила об отрицательном ПЦР при перелете
Минтранс должен обеспечить безусловное соблюдение правила об отрицательном ПЦР у иностранцев и лиц без гражданства при международном перелете в Россию, сообщили РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T20:48
2021-12-17T20:48
2021-12-17T21:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762527698_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_8798fa44fcb00e2b9ea490b426ac12c6.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Минтранс должен обеспечить безусловное соблюдение правила об отрицательном ПЦР у иностранцев и лиц без гражданства при международном перелете в Россию, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Минтрансу России обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями при посадке на борт выполняющего международные перевозки воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России, в том числе в целях транзитного проезда через территорию России и при пересечении Государственной границы России, требований по проверке наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211217/vaktsina-1764254571.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762527698_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_dae74192ce7b24d3074b21b1ee8675b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
20:48 17.12.2021 (обновлено: 21:05 17.12.2021)
Минтранс обеспечит соблюдение правила об отрицательном ПЦР при перелете
Минтранс будет проверять у иностранцев наличие отрицательного ПЦР теста