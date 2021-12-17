https://ria.ru/20211217/provokatsiya-1764245140.html

В МИД не исключили, что Запад попытается спровоцировать Украину

В МИД не исключили, что Запад попытается спровоцировать Украину - РИА Новости, 17.12.2021

В МИД не исключили, что Запад попытается спровоцировать Украину

Москва не исключает, что Запад может спровоцировать власти в Киеве на необдуманные и опасные действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:36

2021-12-17T14:36

2021-12-17T14:53

в мире

украина

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация на украине

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва не исключает, что Запад может спровоцировать власти в Киеве на необдуманные и опасные действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я думаю, что те, кто постоянно эту тему разогревает, движимы противоположным желанием не избежать конфликта, а именно "разогреть" ситуацию и спровоцировать в том числе власти в Киеве на необдуманные и опасные действия. Это вполне возможно", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.

https://ria.ru/20211210/provokatsiya-1763055957.html

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в мире, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, россия