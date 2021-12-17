01:51 17.12.2021 (обновлено: 02:11 17.12.2021)
Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
Зампостпреда при ООН Кузьмин назвал Украину озлобленным, постоянно просящим государством
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ООН, 17 дек – РИА Новости. Украину старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, постоянно просящее государство, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин.
Генассамблея приняла в четверг украинскую резолюцию, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе. Авторы документа обвиняют Россию в нарушении прав крымчан, в том числе крымских татар, и осуждают отказ Москвы соблюдать на полуострове законодательство Украины. За документ проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.
"Украину, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев - лишь бы во вред России", - сказал Кузьмин, комментируя резолюцию.
"И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живет собственной жизнью", - подчеркнул Кузьмин.
Как отметил зампостпреда, украинская резолюция по Крыму является частью этой антироссийской кампании.
"Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект, ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным", - заключил дипломат.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение.