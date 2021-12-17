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Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством

Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством - РИА Новости, 17.12.2021

Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством

Украину старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, постоянно просящее государство, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T01:51

2021-12-17T01:51

2021-12-17T02:11

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ООН, 17 дек – РИА Новости. Украину старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, постоянно просящее государство, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин.Генассамблея приняла в четверг украинскую резолюцию, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе. Авторы документа обвиняют Россию в нарушении прав крымчан, в том числе крымских татар, и осуждают отказ Москвы соблюдать на полуострове законодательство Украины. За документ проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.Дипломат привел свежие данные МВФ, согласно которым Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом ее последовательно накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию, указал он."И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живет собственной жизнью", - подчеркнул Кузьмин.Как отметил зампостпреда, украинская резолюция по Крыму является частью этой антироссийской кампании."Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект, ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным", - заключил дипломат.Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение.

https://ria.ru/20211217/otlichie-1764149822.html

https://ria.ru/20211130/ukraina-1761405321.html

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в мире, украина, оон, мвф, генеральная ассамблея оон, россия