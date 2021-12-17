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Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством - РИА Новости, 17.12.2021
Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
Украину старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, постоянно просящее государство, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:51
2021-12-17T02:11
в мире
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ООН, 17 дек – РИА Новости. Украину старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, постоянно просящее государство, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин.Генассамблея приняла в четверг украинскую резолюцию, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе. Авторы документа обвиняют Россию в нарушении прав крымчан, в том числе крымских татар, и осуждают отказ Москвы соблюдать на полуострове законодательство Украины. За документ проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.Дипломат привел свежие данные МВФ, согласно которым Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом ее последовательно накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию, указал он."И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живет собственной жизнью", - подчеркнул Кузьмин.Как отметил зампостпреда, украинская резолюция по Крыму является частью этой антироссийской кампании."Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект, ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным", - заключил дипломат.Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение.
https://ria.ru/20211217/otlichie-1764149822.html
https://ria.ru/20211130/ukraina-1761405321.html
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в мире, украина, оон, мвф, генеральная ассамблея оон, россия
01:51 17.12.2021 (обновлено: 02:11 17.12.2021)
 
Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством

Зампостпреда при ООН Кузьмин назвал Украину озлобленным, постоянно просящим государством

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ООН, 17 дек – РИА Новости. Украину старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, постоянно просящее государство, заявил на заседании Генассамблеи ООН заместитель постпреда России при организации Геннадий Кузьмин.
Генассамблея приняла в четверг украинскую резолюцию, посвященную положению в области прав человека в Крыму и Севастополе. Авторы документа обвиняют Россию в нарушении прав крымчан, в том числе крымских татар, и осуждают отказ Москвы соблюдать на полуострове законодательство Украины. За документ проголосовали 65 стран, против – 25, воздержались – 85.
"Украину, к сожалению, старательно превращают в проект "анти-Россия" - озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам и интересам простых украинцев - лишь бы во вред России", - сказал Кузьмин, комментируя резолюцию.
Дипломат привел свежие данные МВФ, согласно которым Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения. При этом ее последовательно накачивают оружием, кормят обещаниями, разжигают русофобию, указал он.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
01:43
Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
"И это угроза для Украины. Нельзя созидать и успешно развиваться только на негативе. Отражение не живет собственной жизнью", - подчеркнул Кузьмин.
Как отметил зампостпреда, украинская резолюция по Крыму является частью этой антироссийской кампании.
"Некоторые государства сейчас послушно выстроятся в шеренгу и проголосуют за украинский проект, ошибочно полагая, что в строю можно остаться незамеченным", - заключил дипломат.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей региона и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 10:53
"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
 
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