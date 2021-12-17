https://ria.ru/20211217/premiya-1764299978.html

В Северной Осетии наградили лауреатов литературной премии имени Камбердиева

В Северной Осетии наградили лауреатов литературной премии имени Камбердиева - РИА Новости, 17.12.2021

В Северной Осетии наградили лауреатов литературной премии имени Камбердиева

Поэтесса Залина Губурова и драматург Хетаг Дарчиев стали лауреатами Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы за 2019-2020 годы,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:12

2021-12-17T18:12

2021-12-17T18:12

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 дек – РИА Новости. Поэтесса Залина Губурова и драматург Хетаг Дарчиев стали лауреатами Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы за 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.В этом году на соискание премии претендовали 10 авторов – поэты, прозаики и драматурги. К рассмотрению принимались произведения на русском или осетинском языках, созданные в 2019-2020 годах. Конкурсная комиссия оценивала работы по таким критериям, как оригинальность, новаторский подход к творчеству, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма, актуальность темы, языковая безупречность.Как отметил, поздравляя лауреатов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, осетинская литература имеет славное наследие, но нужно, чтобы в литературе появлялись и новые имена."Ведь любое достояние необходимо приумножать. И качество работ, которые были представлены на конкурс, вселяет уверенность, что у национальной литературы достойное будущее! Приятно отметить, что в нашей республике много ярких творцов среди молодежи", - привели в пресс-службе его слова.Госпремия имени Мисоста Камбердиева в области литературы учреждена в 2013 году. Она присуждается один раз в два года молодым авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения.

https://ria.ru/20211206/nadbavki-1762385640.html

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сергей меняйло