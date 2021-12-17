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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20211217/premiya-1764299978.html
В Северной Осетии наградили лауреатов литературной премии имени Камбердиева
В Северной Осетии наградили лауреатов литературной премии имени Камбердиева - РИА Новости, 17.12.2021
В Северной Осетии наградили лауреатов литературной премии имени Камбердиева
Поэтесса Залина Губурова и драматург Хетаг Дарчиев стали лауреатами Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы за 2019-2020 годы,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:12
2021-12-17T18:12
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 дек – РИА Новости. Поэтесса Залина Губурова и драматург Хетаг Дарчиев стали лауреатами Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы за 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.В этом году на соискание премии претендовали 10 авторов – поэты, прозаики и драматурги. К рассмотрению принимались произведения на русском или осетинском языках, созданные в 2019-2020 годах. Конкурсная комиссия оценивала работы по таким критериям, как оригинальность, новаторский подход к творчеству, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма, актуальность темы, языковая безупречность.Как отметил, поздравляя лауреатов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, осетинская литература имеет славное наследие, но нужно, чтобы в литературе появлялись и новые имена."Ведь любое достояние необходимо приумножать. И качество работ, которые были представлены на конкурс, вселяет уверенность, что у национальной литературы достойное будущее! Приятно отметить, что в нашей республике много ярких творцов среди молодежи", - привели в пресс-службе его слова.Госпремия имени Мисоста Камбердиева в области литературы учреждена в 2013 году. Она присуждается один раз в два года молодым авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения.
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сергей меняйло
18:12 17.12.2021
 

В Северной Осетии наградили лауреатов литературной премии имени Камбердиева

© Фото : Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия-АланияЦеремония награждения лауреатов Государственной премии им. Мисоста Камбердиева в области литературы в Доме Правительства
Церемония награждения лауреатов Государственной премии им. Мисоста Камбердиева в области литературы в Доме Правительства - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
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ВЛАДИКАВКАЗ, 17 дек – РИА Новости. Поэтесса Залина Губурова и драматург Хетаг Дарчиев стали лауреатами Государственной премии имени Мисоста Камбердиева в области литературы за 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
В этом году на соискание премии претендовали 10 авторов – поэты, прозаики и драматурги. К рассмотрению принимались произведения на русском или осетинском языках, созданные в 2019-2020 годах. Конкурсная комиссия оценивала работы по таким критериям, как оригинальность, новаторский подход к творчеству, раскрытие тем нравственности, духовности и патриотизма, актуальность темы, языковая безупречность.
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Как отметил, поздравляя лауреатов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, осетинская литература имеет славное наследие, но нужно, чтобы в литературе появлялись и новые имена.
"Ведь любое достояние необходимо приумножать. И качество работ, которые были представлены на конкурс, вселяет уверенность, что у национальной литературы достойное будущее! Приятно отметить, что в нашей республике много ярких творцов среди молодежи", - привели в пресс-службе его слова.
Госпремия имени Мисоста Камбердиева в области литературы учреждена в 2013 году. Она присуждается один раз в два года молодым авторам в возрасте до 35 лет за оригинальные литературные произведения.
 
Республика Северная Осетия - АланияСергей Меняйло
 
 
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