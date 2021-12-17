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В Театре на Таганке состоялась премьера мюзикла "Онегин"

В Театре на Таганке состоялась премьера мюзикла "Онегин" - РИА Новости, 17.12.2021

В Театре на Таганке состоялась премьера мюзикла "Онегин"

В Москве на сцене объединенного Театра на Таганке прошел премьерный показ мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти — трехкратного лауреата премии... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T20:21

2021-12-17T20:21

2021-12-17T20:21

культура

евгений онегин

новости культуры

москва

александр пушкин

театр на таганке

алексей франдетти

театр

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Москве на сцене объединенного Театра на Таганке прошел премьерный показ мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти — трехкратного лауреата премии "Золотая Маска", сообщили в пресс-службе театра.На этом историчность постановки заканчивается. Создатели спектакля избавились от рассуждений о чести и благородстве и перенесли действие романа Александра Пушкина в современные реалии.По словам Алексея Франдетти в своем спектакле он обращает внимание на историю создания романа и проводит параллель между публикациями отдельных глав. Иными словами, действие мюзикла чем-то напоминает сериал. Только сейчас зрители с нетерпением ждут смены очередной сцены. Впечатляет в мюзикле и сценография. Художник-постановщик Анастасия Пугашкина отказалась от кринолинов, фраков и бакенбардов и заменила их на яркие декорации в стилистке 1970-х годов, а что-то взяла из субкультуры хиппи. Отсюда, например, огромный ретро-автобус.Главные роли в мюзикле исполнили Павел Левкин, Максим Маминов, Софико Кардава, Наталья Инькова, Дарья Алыпова, Анастасия Вивденко, Иван Коряковский и другие.В Театре на Таганке отмечают, что зрители на спектакль допускаются только при наличии при наличии QR-кода, паспорта и маски.

https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html

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