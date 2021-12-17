В Театре на Таганке состоялась премьера мюзикла "Онегин"
В Театре на Таганке состоялась премьера мюзикла "Онегин"
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Театра на ТаганкеАфиша мюзикла "Онегин" объединенного Театра на Таганке
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Театра на Таганке
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Москве на сцене объединенного Театра на Таганке прошел премьерный показ мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти — трехкратного лауреата премии "Золотая Маска", сообщили в пресс-службе театра.
"Уникальность долгожданной премьеры сложно преувеличить — авторы канадского мюзикла "Onegin" Амиель Гладстоун и Веда Хилле, никогда не бывавшие в России, перевели и адаптировали роман Пушкина в 2016 году, представив миру новое прочтение русской классики. Спустя 5 лет "Онегин" переводится обратно на русский язык и возвращается на историческую родину", — говорится в релизе.
На этом историчность постановки заканчивается. Создатели спектакля избавились от рассуждений о чести и благородстве и перенесли действие романа Александра Пушкина в современные реалии.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Театра на ТаганкеСцена из мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти в Театре на Таганке
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Театра на Таганке
Сцена из мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти в Театре на Таганке
По словам Алексея Франдетти в своем спектакле он обращает внимание на историю создания романа и проводит параллель между публикациями отдельных глав. Иными словами, действие мюзикла чем-то напоминает сериал. Только сейчас зрители с нетерпением ждут смены очередной сцены.
"Для нас "Онегин" — далекая канонизированная история, а два столетия назад люди также ждали выхода новой главы романа, это становилось событием, которое долго обсуждали в светском обществе. Пушкин "держал" читателя в напряжении, добавляя в роман приемы и эротического триллера в сцене Татьяны с медведем, и блокбастера — когда во время дуэли останавливается время, и целая строфа отводится под рассказ, как насыпается порох в пистолет, как щелкает затвор. Это очень кинематографичный прием", — приводят слова режиссера.
Впечатляет в мюзикле и сценография. Художник-постановщик Анастасия Пугашкина отказалась от кринолинов, фраков и бакенбардов и заменила их на яркие декорации в стилистке 1970-х годов, а что-то взяла из субкультуры хиппи. Отсюда, например, огромный ретро-автобус.
"Мы вовсю используем стиль бохо, а на сцену ставим огромный автобус, трансформирующийся то в фудтрак, на котором дядюшка Трике приезжает на именины к Татьяне, то в разводные мосты Петербурга и на их фоне происходит вечеринка Midsummer night — своеобразный бал животных из сна Татьяны", — прокомментировала Анастасия Пугашкина.
Главные роли в мюзикле исполнили Павел Левкин, Максим Маминов, Софико Кардава, Наталья Инькова, Дарья Алыпова, Анастасия Вивденко, Иван Коряковский и другие.
В Театре на Таганке отмечают, что зрители на спектакль допускаются только при наличии при наличии QR-кода, паспорта и маски.