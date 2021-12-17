https://ria.ru/20211217/pozhar-1764329047.html
В Петербурге горит корабль "Проворный". Видео
Пожар на "Северной Верфи" в Петербурге попал на видео - РИА Новости, 17.12.2021
В Петербурге горит корабль "Проворный". Видео
Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный". РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:51
2021-12-17T21:51
2021-12-17T21:51
происшествия
санкт-петербург
северная верфь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764321643_0:273:2560:1713_1920x0_80_0_0_665fff381c4b9d5a6b114f6bca5ce29d.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный".На видео, снятых очевидцами, видны черные клубы дыма. Также можно увидеть и корвет, охваченный пламенем. Вокруг территории предприятия сосредоточена спасательная техника.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание случилось в районе семи вечера на стапеле номер шесть."Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — уточнил он.В пресс-службе городской службы скорой помощи рассказали о троих пострадавших. Один из них — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.В ГУМЧС по Санкт-Петербургу добавили, что для тушения пожара на месте работают 89 человек и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20211217/pozhar-1764208881.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764321643_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_5916ba7398f3eb4e6d585b74cf5f6f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, северная верфь, россия
Пожар на "Северной Верфи" в Петербурге попал на видео
Пожар на заводе "Северная Верфь" в Петербурге попал на видео
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный".
На видео, снятых очевидцами, видны черные клубы дыма. Также можно увидеть и корвет, охваченный пламенем. Вокруг территории предприятия сосредоточена спасательная техника.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание случилось в районе семи вечера на стапеле номер шесть.
"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — уточнил он.
В пресс-службе городской службы скорой помощи рассказали о троих пострадавших. Один из них — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.
В ГУМЧС по Санкт-Петербургу
добавили, что для тушения пожара на месте работают 89 человек и 22 единицы техники.