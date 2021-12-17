https://ria.ru/20211217/pozhar-1764329047.html

В Петербурге горит корабль "Проворный". Видео

Пожар на "Северной Верфи" в Петербурге попал на видео - РИА Новости, 17.12.2021

В Петербурге горит корабль "Проворный". Видео

Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный". РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T21:51

2021-12-17T21:51

2021-12-17T21:51

происшествия

санкт-петербург

северная верфь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764321643_0:273:2560:1713_1920x0_80_0_0_665fff381c4b9d5a6b114f6bca5ce29d.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный".На видео, снятых очевидцами, видны черные клубы дыма. Также можно увидеть и корвет, охваченный пламенем. Вокруг территории предприятия сосредоточена спасательная техника.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание случилось в районе семи вечера на стапеле номер шесть."Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — уточнил он.В пресс-службе городской службы скорой помощи рассказали о троих пострадавших. Один из них — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.В ГУМЧС по Санкт-Петербургу добавили, что для тушения пожара на месте работают 89 человек и 22 единицы техники.

https://ria.ru/20211217/pozhar-1764208881.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, северная верфь, россия