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В Петербурге горит корабль "Проворный". Видео
Пожар на "Северной Верфи" в Петербурге попал на видео - РИА Новости, 17.12.2021
В Петербурге горит корабль "Проворный". Видео
Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный". РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T21:51
2021-12-17T21:51
происшествия
санкт-петербург
северная верфь
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный".На видео, снятых очевидцами, видны черные клубы дыма. Также можно увидеть и корвет, охваченный пламенем. Вокруг территории предприятия сосредоточена спасательная техника.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание случилось в районе семи вечера на стапеле номер шесть."Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — уточнил он.В пресс-службе городской службы скорой помощи рассказали о троих пострадавших. Один из них — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.В ГУМЧС по Санкт-Петербургу добавили, что для тушения пожара на месте работают 89 человек и 22 единицы техники.
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происшествия, санкт-петербург, северная верфь, россия
21:51 17.12.2021
 
Пожар на "Северной Верфи" в Петербурге попал на видео

Пожар на заводе "Северная Верфь" в Петербурге попал на видео

© Фото : Мегаполис - Городская сеть информирования и взаимопомощиДым от пожара на корабле на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Дым от пожара на корабле на судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Мегаполис - Городская сеть информирования и взаимопомощи
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Появились кадры с завода "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге, где загорелся строящийся военный корабль "Проворный".
На видео, снятых очевидцами, видны черные клубы дыма. Также можно увидеть и корвет, охваченный пламенем. Вокруг территории предприятия сосредоточена спасательная техника.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание случилось в районе семи вечера на стапеле номер шесть.
"Пожар произошел на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на площади 80 квадратных метров", — уточнил он.
В пресс-службе городской службы скорой помощи рассказали о троих пострадавших. Один из них — в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном.
В ГУМЧС по Санкт-Петербургу добавили, что для тушения пожара на месте работают 89 человек и 22 единицы техники.
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
12:51
В аэропорту Шереметьево загорелась машина аэродромного обслуживания
 
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