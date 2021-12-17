https://ria.ru/20211217/potok-1764235861.html

Власти ФРГ исключили связь сертификации "Северного потока — 2" с политикой

Власти ФРГ исключили связь сертификации "Северного потока — 2" с политикой - РИА Новости, 17.12.2021

Власти ФРГ исключили связь сертификации "Северного потока — 2" с политикой

Процесс сертификации по трубопроводу "Северный поток 2" осуществляется на основе административно-правовых критериев, политическое влияние на него не... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:12

2021-12-17T14:12

2021-12-17T14:43

германия

северный поток — 2

экономика

украина

берлин (город)

россия

зелимхан хангошвили

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БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Процесс сертификации по трубопроводу "Северный поток 2" осуществляется на основе административно-правовых критериев, политическое влияние на него не оказывается, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины и дела об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Я могу помочь с этим вопрос. Вчера федеральный канцлер Олаф Шольц в Брюсселе ответил на вопрос, дав четко понять, что речь идет об административно-правовом вопросе, что он ведется в соответствии с правом и законом, что нет никакого политического влияния... Это делается на основе административно-правовых критериев и не имеет связи с любыми другими вещами, на которые вы намекнули", - заявил Хебештрайт на брифинге в пятницу в ответ на вопрос, влияет ли на процесс "напряженная ситуация" в отношениях с Россией, в частности, ситуация вокруг Украины и приговор по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн, завершение сертификации не ожидается в первой половине следующего года.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок. Как заявили в МИД РФ, Россия отвергает обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.

https://ria.ru/20211118/sud-1759679885.html

https://ria.ru/20211117/sertifikatsiya-1759387106.html

германия

украина

берлин (город)

россия

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германия, северный поток — 2, экономика, украина, берлин (город), россия, зелимхан хангошвили