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https://ria.ru/20211217/potok-1764234079.html
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.12.2021
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"
Во вторую нитку трубопровода "Северный поток — 2" начал поступать газ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:05
2021-12-17T14:41
экономика
nord stream 2 ag
природный газ
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Во вторую нитку трубопровода "Северный поток — 2" начал поступать газ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.Там добавили, что ее будут наполнять топливом, чтобы достичь необходимого уровня давления и объема."О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — также уточнил оператор.Отмечается, что ранее на второй нитке успешно закончили пусконаладочные работы для контроля целостности трубопровода. Заполнение газом первой нитки завершилось в середине октября."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, nord stream 2 ag, природный газ, северный поток — 2, россия
14:05 17.12.2021 (обновлено: 14:41 17.12.2021)
 
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Во вторую нитку трубопровода "Северный поток — 2" начал поступать газ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Там добавили, что ее будут наполнять топливом, чтобы достичь необходимого уровня давления и объема.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 08:00
Европа обречена платить России: будет дорого
"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — также уточнил оператор.
Отмечается, что ранее на второй нитке успешно закончили пусконаладочные работы для контроля целостности трубопровода. Заполнение газом первой нитки завершилось в середине октября.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 14:12
Власти ФРГ исключили связь сертификации "Северного потока — 2" с политикой
 
ЭкономикаNord Stream 2 AGПриродный газСеверный поток — 2Россия
 
 
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