14:05 17.12.2021 (обновлено: 14:41 17.12.2021)
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Во вторую нитку трубопровода "Северный поток — 2" начал поступать газ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Там добавили, что ее будут наполнять топливом, чтобы достичь необходимого уровня давления и объема.
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"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — также уточнил оператор.
Отмечается, что ранее на второй нитке успешно закончили пусконаладочные работы для контроля целостности трубопровода. Заполнение газом первой нитки завершилось в середине октября.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.