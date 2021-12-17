https://ria.ru/20211217/potok-1764234079.html

Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.12.2021

Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки "Северного потока — 2"

Во вторую нитку трубопровода "Северный поток — 2" начал поступать газ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:05

2021-12-17T14:05

2021-12-17T14:41

экономика

nord stream 2 ag

природный газ

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Во вторую нитку трубопровода "Северный поток — 2" начал поступать газ, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.Там добавили, что ее будут наполнять топливом, чтобы достичь необходимого уровня давления и объема."О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — также уточнил оператор.Отмечается, что ранее на второй нитке успешно закончили пусконаладочные работы для контроля целостности трубопровода. Заполнение газом первой нитки завершилось в середине октября."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Глава ведомства Йохен Хоманн сообщил, что они, со своей стороны, вряд ли завершат процесс в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал учреждать дочернюю компанию, но сроки зависят от того, когда от нее поступят необходимые документы.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

https://ria.ru/20211217/potok-1764235861.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-17T14:05 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, nord stream 2 ag, природный газ, северный поток — 2, россия