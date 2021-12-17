Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/potok-1764154863.html
Германия определилась с отношением к "Северному потоку — 2"
Шольц назвал решение по "Северному потоку — 2" неполитическим - РИА Новости, 17.12.2021
Германия определилась с отношением к "Северному потоку — 2"
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" "совершенно без... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T06:14
2021-12-17T09:11
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
владимир чижов
северный поток — 2
nord stream 2 ag
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_4f605bea2afec5a871100b51d918fe07.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" "совершенно без политики", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза.Ранее глава BNA Йохен Хоманн сообщил, что регулятор, со своей стороны, вряд ли завершит процедуру в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой "дочки", как ранее рекомендовало агентство. Однако сроки зависят от того, когда от компании поступят необходимые документы.Как отметил Шольц, в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он напомнил, что в этот момент рассматривается вопрос о соответствии магистрали европейскому энергетическому законодательству.По словам Шольца, другим вопросом является то, что Берлин может сделать для сохранения "целостности Украины". "Германия ощущает себя очень ответственной за то, чтобы Украина и далее оставалась транзитером газа", — сказал он.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Как заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, задержка с сертификацией "Северного потока — 2" — это политическое решение. По его словам, в таком подходе, "кроме политики, ничего больше и нет". Однако в этой ситуации смешивается "внешняя политика — общезападная и внутригерманская", связанная со сменой правительства в ФРГ.
https://ria.ru/20211216/germaniya-1764049523.html
https://ria.ru/20211216/gaz-1764113091.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-12-17T06:14
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e63508468d6e88d713ba235ce40c62ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир чижов, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия
06:14 17.12.2021 (обновлено: 09:11 17.12.2021)
 
Шольц назвал решение по "Северному потоку — 2" неполитическим

Канцлер ФРГ Шольц назвал паузу в сертификации "Северного потока—2" неполитическим решением

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" "совершенно без политики", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза.
Ранее глава BNA Йохен Хоманн сообщил, что регулятор, со своей стороны, вряд ли завершит процедуру в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой "дочки", как ранее рекомендовало агентство. Однако сроки зависят от того, когда от компании поступят необходимые документы.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 14:20
Nord Stream 2 AG работает над учреждением дочерней структуры в Германии
Как отметил Шольц, в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он напомнил, что в этот момент рассматривается вопрос о соответствии магистрали европейскому энергетическому законодательству.

"Этим занимается, совершенно без политики, (соответствующее. — Прим. ред.) ведомство в Германии. <…> Этот процесс продолжается", — указал канцлер, добавив, что это подразумевает "много консультаций".

По словам Шольца, другим вопросом является то, что Берлин может сделать для сохранения "целостности Украины". "Германия ощущает себя очень ответственной за то, чтобы Украина и далее оставалась транзитером газа", — сказал он.
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
Как заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, задержка с сертификацией "Северного потока — 2" — это политическое решение. По его словам, в таком подходе, "кроме политики, ничего больше и нет". Однако в этой ситуации смешивается "внешняя политика — общезападная и внутригерманская", связанная со сменой правительства в ФРГ.
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 18:49
Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1700 долларов
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ЧижовСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОлаф ШольцРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе с ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
Лента новостейМолния
Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе с ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков