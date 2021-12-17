https://ria.ru/20211217/potok-1764154863.html

Германия определилась с отношением к "Северному потоку — 2"

Шольц назвал решение по "Северному потоку — 2" неполитическим - РИА Новости, 17.12.2021

Германия определилась с отношением к "Северному потоку — 2"

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" "совершенно без... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T06:14

2021-12-17T06:14

2021-12-17T09:11

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nord stream 2 ag

олаф шольц

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" "совершенно без политики", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза.Ранее глава BNA Йохен Хоманн сообщил, что регулятор, со своей стороны, вряд ли завершит процедуру в первой половине 2022 года. Он пояснил, что Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой "дочки", как ранее рекомендовало агентство. Однако сроки зависят от того, когда от компании поступят необходимые документы.Как отметил Шольц, в случае с "Северным потоком — 2" речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он напомнил, что в этот момент рассматривается вопрос о соответствии магистрали европейскому энергетическому законодательству.По словам Шольца, другим вопросом является то, что Берлин может сделать для сохранения "целостности Украины". "Германия ощущает себя очень ответственной за то, чтобы Украина и далее оставалась транзитером газа", — сказал он.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.Как заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, задержка с сертификацией "Северного потока — 2" — это политическое решение. По его словам, в таком подходе, "кроме политики, ничего больше и нет". Однако в этой ситуации смешивается "внешняя политика — общезападная и внутригерманская", связанная со сменой правительства в ФРГ.

https://ria.ru/20211216/germaniya-1764049523.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-12-17T06:14 true PT1M46S

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