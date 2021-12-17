https://ria.ru/20211217/pontifik-1764179011.html

Папе Франциску исполняется 85 лет

Папе Франциску исполняется 85 лет - РИА Новости, 17.12.2021

Папе Франциску исполняется 85 лет

Папа Римский Франциск в пятницу отмечает 85-летний юбилей, входя в число самых долгоживущих понтификов. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:51

2021-12-17T10:51

2021-12-17T10:51

религия

буэнос-айрес (город)

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

восточная европа

папа римский

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ВАТИКАН, 17 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в пятницу отмечает 85-летний юбилей, входя в число самых долгоживущих понтификов.Хорхе Марио Бергольо, избранный папой Римским 13 марта 2013 года и взявший себе имя Франциск, родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянского эмигранта– железнодорожного рабочего. В сан священника будущий понтифик был рукоположен в декабре 1969 года, а возведен в кардиналы - 21 февраля 2001 года папой Римским Иоанном Павлом II.Нынешнего главу Римско-католической церкви отличает скромность и близость к народу. Широко известно, как после вступления в должность он отказался от роскошного папамобиля и не стал переезжать в Апостольский дворец, а остался жить в Доме святой Марфы, скромной пристройке к собору Святого Петра, где обычно проживают собирающиеся на конклав кардиналы. Стремление нести мир и милосердие объясняло и выбор принятого им после избрания имени: понтифик вдохновился святым Франциском Ассизским, называя его "человеком мира, который любит и оберегает мироздание".За время понтификата папа Бергольо неоднократно отступал от протокола, чтобы пообщаться с простыми людьми, с которыми из-за множества обязанностей он встречается не столь часто. Так, в августе этого года всеобщая аудиенция папы завершилась партией в настольный футбол, в который он сыграл с одним и участников встречи. В октябре аудиенцию папы Франциска прервал 10-летний мальчик. Ребенка с небольшими отклонениями в развитии заинтересовала белая папская шапочка-дзуккетто, которую он очень хотел потрогать. Папа Франциск воспринял появление мальчика с явным удовольствием и под аплодисменты верующих обменялся с ним несколькими фразами и дал ему посидеть рядом с папским креслом.С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Однако нынешний год ознаменовался серьезным беспокойством за здоровье понтифика: 4 июля, после объявления о сентябрьской поездке в Венгрию и Словакию, он направился в римскую больницу "Джемелли" для операции на кишечнике. Как сообщил тогда Святой престол, понтифику была проведена "плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки".Позднее стало известно, что операция потребовала резекции левой части толстого кишечника. Папа Римский провел в больнице 10 суток и обратился к верующим в Ватикане спустя две недели после операции, а уже в сентябре совершил визит в Восточную Европу.Позднее он рассказал, что после операции ведет абсолютно нормальный образ жизни и может есть все. При этом он признался, что жизнь ему спас некий медбрат, не уточнив подробностей. На вопрос о самочувствии понтифик отшутился и отметил, что "всегда, когда папа болен, в конклаве пробегает бриз или ураган".

https://ria.ru/20210915/prosba-1750217824.html

https://ria.ru/20210624/vatikan-1738390605.html

https://ria.ru/20210818/futbol-1746244603.html

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буэнос-айрес (город), ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, восточная европа, папа римский