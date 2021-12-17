https://ria.ru/20211217/pomidory-1764149534.html
Можно ли есть зимние помидоры
Роскачество оценило качество зимних помидоров - РИА Новости, 17.12.2021
Можно ли есть зимние помидоры
Вопреки распространенному убеждению, что зимние овощи содержат в себе много химии, исследования показывают, что нитраты и запрещенные пестициды в них... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T04:19
2021-12-17T04:19
2021-12-17T04:19
общество
помидоры
роскачество
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Вопреки распространенному убеждению, что зимние овощи содержат в себе много химии, исследования показывают, что нитраты и запрещенные пестициды в них отсутствуют, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.Кроме того, многие отечественные тепличные овощи также могут похвастаться своим качеством и вкусом, отмечает она.При выборе продукта эксперт советует покупать упакованные овощи, которые имеют торговое наименование – бренд, где можно прочитать ботаническое название, наименование и страну производителя. Их надежность выше, чем у овощей на развес, считает Котельникова.
https://ria.ru/20211124/tseny-1760600965.html
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общество, помидоры, роскачество
Роскачество оценило качество зимних помидоров
Эксперт Роскачества Котельникова заявила об отсутствии нитратов в зимних помидорах