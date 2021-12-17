https://ria.ru/20211217/pomidory-1764149534.html

Можно ли есть зимние помидоры

Роскачество оценило качество зимних помидоров - РИА Новости, 17.12.2021

Можно ли есть зимние помидоры

Вопреки распространенному убеждению, что зимние овощи содержат в себе много химии, исследования показывают, что нитраты и запрещенные пестициды в них... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T04:19

2021-12-17T04:19

2021-12-17T04:19

общество

помидоры

роскачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590239387_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_32baa3539dedbb68e8553494668b786e.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Вопреки распространенному убеждению, что зимние овощи содержат в себе много химии, исследования показывают, что нитраты и запрещенные пестициды в них отсутствуют, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.Кроме того, многие отечественные тепличные овощи также могут похвастаться своим качеством и вкусом, отмечает она.При выборе продукта эксперт советует покупать упакованные овощи, которые имеют торговое наименование – бренд, где можно прочитать ботаническое название, наименование и страну производителя. Их надежность выше, чем у овощей на развес, считает Котельникова.

https://ria.ru/20211124/tseny-1760600965.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, помидоры, роскачество