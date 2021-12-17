В Польше уволили командиров солдата, бежавшего в Белоруссию
Минобороны Польши уволило командиров солдата, бежавшего в Белоруссию
© SputnikЭмиль Чечко
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Командиры сбежавшего в Белоруссию польского солдата были уволены, сообщает министерство обороны Польши.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польский военнослужащий попросил политического убежища у Минска. Отмечается, что "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь".
"После доклада командующего 16-й механизированной дивизии генерала Радомского министр национальной обороны Мариуш Блащак принял решение об увольнении с должностей командиров солдата, который нашелся в Белоруссии. Уволены были командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее Блащак заявил, что солдат имел проблемы с законом и не должен был быть отправлен служить на белорусско-польскую границу.
Источник в польских силовых структурах сообщил РИА Новости, что сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий ушел без оружия.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов возвращаются из Белоруссии на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.
Между тем Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск.