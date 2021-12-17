https://ria.ru/20211217/polsha-1764276856.html

Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров

Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров - РИА Новости, 17.12.2021

Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:43

2021-12-17T16:43

2021-12-17T20:25

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Отрывок интервью опубликовал телеграм-канал белорусского медиахолдинга "Белтелерадиокомпания"."Я видел как минимум две такие ситуации", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1". Чечко подтвердил, что оба убитых были поляками.Бывший военнослужащий добавил, что стал свидетелем ситуации, "когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (мигрантов. — Прим. ред.) ведете?" А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в лоб".Кроме того, Чечко сообщил, что польские пограничники заставляли солдат, которые шли вместе с ними патрулировать границу, заранее напиваться.Он отметил, что пограничники со временем стали брать на патрулирование все больше солдат, которых они поили и "говорили кого-нибудь убить".По словам поляка, в патруль намеренно ставили военных, живших в разных палатках, чтобы они не обсуждали между собой эти ситуации.Накануне Чечко остановили в пограничной полосе. Он обратился к властям Белоруссии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Сам он объяснил, что причиной такого поступка стало несогласие с политикой Варшавы во время миграционного кризиса и негуманное обращение с беженцами.Мужчина рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части перебросили на границу с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения.При этом в Варшаве заявили, что у солдата были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.

https://ria.ru/20211217/soldat-1764228152.html

белоруссия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-17T16:43 true PT0M56S

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии