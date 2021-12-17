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Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров
Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров - РИА Новости, 17.12.2021
Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров
Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:43
2021-12-17T20:25
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Отрывок интервью опубликовал телеграм-канал белорусского медиахолдинга "Белтелерадиокомпания"."Я видел как минимум две такие ситуации", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1". Чечко подтвердил, что оба убитых были поляками.Бывший военнослужащий добавил, что стал свидетелем ситуации, "когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (мигрантов. — Прим. ред.) ведете?" А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в лоб".Кроме того, Чечко сообщил, что польские пограничники заставляли солдат, которые шли вместе с ними патрулировать границу, заранее напиваться.Он отметил, что пограничники со временем стали брать на патрулирование все больше солдат, которых они поили и "говорили кого-нибудь убить".По словам поляка, в патруль намеренно ставили военных, живших в разных палатках, чтобы они не обсуждали между собой эти ситуации.Накануне Чечко остановили в пограничной полосе. Он обратился к властям Белоруссии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Сам он объяснил, что причиной такого поступка стало несогласие с политикой Варшавы во время миграционного кризиса и негуманное обращение с беженцами.Мужчина рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части перебросили на границу с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения.При этом в Варшаве заявили, что у солдата были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:43 17.12.2021 (обновлено: 20:25 17.12.2021)
 
Сбежавший в Белоруссию поляк заявил об убийстве силовиками волонтеров

Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийстве силовиками двух волонтеров

© REUTERS / Kacper PempelПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Отрывок интервью опубликовал телеграм-канал белорусского медиахолдинга "Белтелерадиокомпания".
"Я видел как минимум две такие ситуации", — сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Чечко подтвердил, что оба убитых были поляками.
Бывший военнослужащий добавил, что стал свидетелем ситуации, "когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (мигрантов. — Прим. ред.) ведете?" А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в лоб".
Кроме того, Чечко сообщил, что польские пограничники заставляли солдат, которые шли вместе с ними патрулировать границу, заранее напиваться.
"Когда мы приезжали на место, мы видели, что стоит военный грузовик. <…> И один у другого пограничника спрашивал: "Ну что, перезаряжаем оружие?" А мы спрашиваем, в чем дело? Они на нас смотрят и говорят: "Перезаряжаем". И целятся в голову, чтобы заставить нас стрелять. Когда нас привезли в первый раз, на первом патрулировании, где-то по дороге мы были пьяные, мы ловили какого-то одинокого человека, потом мы возили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит (на границе. — Прим. ред.), пограничники стреляли ему просто в голову", — рассказал Чечко.
Он отметил, что пограничники со временем стали брать на патрулирование все больше солдат, которых они поили и "говорили кого-нибудь убить".
По словам поляка, в патруль намеренно ставили военных, живших в разных палатках, чтобы они не обсуждали между собой эти ситуации.
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 13:49
Опубликовано фото польского солдата, попросившего убежище в Белоруссии
Накануне Чечко остановили в пограничной полосе. Он обратился к властям Белоруссии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Сам он объяснил, что причиной такого поступка стало несогласие с политикой Варшавы во время миграционного кризиса и негуманное обращение с беженцами.
Мужчина рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части перебросили на границу с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения.
При этом в Варшаве заявили, что у солдата были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки. В ноябре обстановка на белорусско-польской границе обострилась. Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. Евросоюз и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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