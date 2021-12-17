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Прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье
Прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье - РИА Новости, 17.12.2021
Прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье
Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания на 6 гектарах полигона твердых коммунальных отходов в Кавалеровском районе Приморья, сообщил РИА РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T06:19
2021-12-17T06:19
2021-12-17T06:19
происшествия
приморский край
кавалеровский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания на 6 гектарах полигона твердых коммунальных отходов в Кавалеровском районе Приморья, сообщил РИА Новости Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Роман Стеблянских.В районе ввели режим повышенной готовности, возгорание на полигоне тушат с 10 декабря. Высота складируемого мусора - до 10 метров. По данным властей района, эффект от применения средств и спецтехники незначительный. Задымление отмечается в районе частного сектора поселка Рудный-1."Прокуратурой организовано проведение проверочных мероприятий", - сообщил Стеблянских.
приморский край
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РИА Новости
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происшествия, приморский край, кавалеровский район
Прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье
Природоохранная прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье