https://ria.ru/20211217/poligon-1764155038.html

Прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье

Прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье - РИА Новости, 17.12.2021

Прокуратура начала проверку из-за возгорания мусорного полигона в Приморье

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания на 6 гектарах полигона твердых коммунальных отходов в Кавалеровском районе Приморья, сообщил РИА РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T06:19

2021-12-17T06:19

2021-12-17T06:19

происшествия

приморский край

кавалеровский район

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания на 6 гектарах полигона твердых коммунальных отходов в Кавалеровском районе Приморья, сообщил РИА Новости Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Роман Стеблянских.В районе ввели режим повышенной готовности, возгорание на полигоне тушат с 10 декабря. Высота складируемого мусора - до 10 метров. По данным властей района, эффект от применения средств и спецтехники незначительный. Задымление отмечается в районе частного сектора поселка Рудный-1."Прокуратурой организовано проведение проверочных мероприятий", - сообщил Стеблянских.

приморский край

кавалеровский район

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2021

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происшествия, приморский край, кавалеровский район