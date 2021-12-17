https://ria.ru/20211217/podzhog-1764182927.html
СК задержал подозреваемых в поджоге квартиры в Саратове
СК задержал подозреваемых в поджоге квартиры в Саратове - РИА Новости, 17.12.2021
СК задержал подозреваемых в поджоге квартиры в Саратове
Саратовские следователи задержали двух подозреваемых по делу о поджоге в июне прошлого года двери в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:10
2021-12-17T11:10
2021-12-17T11:10
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Саратовские следователи задержали двух подозреваемых по делу о поджоге в июне прошлого года двери в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что утром 5 июня прошлого года неизвестный поджег входную дверь квартиры дома на улице Шелковичной Саратова, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с 38-летней няней. Огонь распространился внутрь, но сотрудники ГУМЧС спасли женщину и ребенка. Следователи завели дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом"."Следователем СК 38-летний уроженец республики Дагестан задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. С ним проводятся следственные действия. Днем ранее по подозрению в совершении данного преступления был задержан 34-летний житель Саратова. Следственный орган намерен ходатайствовать об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники управления уголовного розыска главка МВД по Саратовской области доставили второго подозреваемого с территории Дагестана. В СК отметили, что задержание обоих фигурантов дела происходило при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.
https://ria.ru/20211123/sud-1760289393.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
СК задержал подозреваемых в поджоге квартиры в Саратове
СК задержал двух подозреваемых в поджоге квартиры в Саратове, где были ребенок с няней