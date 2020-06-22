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В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней
Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T10:32
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
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353
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней

10:32 22.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
"По данным следствия, 5 июня 2020 года около 10.30 (9.30 мск) неизвестным лицом был совершен поджог входной двери одной из квартир дома на улице Шелковичной Саратова, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с 38-летней няней. Огонь распространился на помещение жилища. Благодаря оперативной работе сотрудников ГУМЧС, …женщина и ребенок были спасены", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом". Фигуранту дела, который в настоящее время устанавливается, будет грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Следователями СК совместно с сотрудниками ГУМВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, закрепление доказательств и установление лица, совершившего противоправное деяние", - отмечается в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьСаратовПроисшествия
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