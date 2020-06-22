В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней

"По данным следствия, 5 июня 2020 года около 10.30 (9.30 мск) неизвестным лицом был совершен поджог входной двери одной из квартир дома на улице Шелковичной Саратова, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с 38-летней няней. Огонь распространился на помещение жилища. Благодаря оперативной работе сотрудников ГУМЧС, …женщина и ребенок были спасены", - говорится в сообщении.