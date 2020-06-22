В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней

"По данным следствия, 5 июня 2020 года около 10.30 (9.30 мск) неизвестным лицом был совершен поджог входной двери одной из квартир дома на улице Шелковичной Саратова, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с 38-летней няней. Огонь распространился на помещение жилища. Благодаря оперативной работе сотрудников ГУМЧС, …женщина и ребенок были спасены", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом". Фигуранту дела, который в настоящее время устанавливается, будет грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Следователями СК совместно с сотрудниками ГУМВД России по Саратовской области проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, закрепление доказательств и установление лица, совершившего противоправное деяние", - отмечается в сообщении.
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