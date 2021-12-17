https://ria.ru/20211217/peskov-1764317241.html
Вокруг России и Белоруссии нарастает конфликтный потенциал, считает Песков
Вокруг России и Белоруссии нарастает конфликтный потенциал, считает Песков - РИА Новости, 17.12.2021
Вокруг России и Белоруссии нарастает конфликтный потенциал, считает Песков
У России и Белоруссии не добавится друзей, пока нарастает создаваемый соседями конфликтный потенциал, к этому надо быть готовыми, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:40
2021-12-17T19:40
2021-12-17T19:40
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. У России и Белоруссии не добавится друзей, пока нарастает создаваемый соседями конфликтный потенциал, к этому надо быть готовыми, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков."У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал. И этот конфликтный потенциал мы не создаем, ни мы, ни Белоруссия - это создают наш соседи. Поэтому жить нам в следующем году в недружественной обстановке", - сказал он в эфире телеканала RTVI.По словам Пескова, к этому надо быть готовыми, а главное - быть сильными и уверенными в себе.
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в мире, белоруссия, дмитрий песков, россия
Вокруг России и Белоруссии нарастает конфликтный потенциал, считает Песков
Песков: вокруг России и Белоруссии нарастает создаваемый соседями конфликтный потенциал