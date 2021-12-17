https://ria.ru/20211217/peskov-1764297893.html

Песков прокомментировал возможное переизбрание Зеленского на второй срок

Песков прокомментировал возможное переизбрание Зеленского на второй срок - РИА Новости, 17.12.2021

Песков прокомментировал возможное переизбрание Зеленского на второй срок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном переизбрании Владимира Зеленского на пост главы Украины, отметил, что не дело России... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:03

2021-12-17T18:03

2021-12-17T18:20

в мире

украина

сша

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном переизбрании Владимира Зеленского на пост главы Украины, отметил, что не дело России вмешиваться в это."Ну мы посмотрим, будут выборы, если он будет выставляться на второй срок, пойдет ли он, выиграет ли он выборы или проиграет он выборы, получит ли он поддержку народа. Это же все зависит от многих факторов. Мы же видели, какие были сложные выборы в США, какие бушевали споры вокруг того, кто победил", - сказал он в интервью в эфире RTVI."Не наше дело туда вмешиваться, я не хочу этого делать, но мы же были зрителями. Будет ли также на Украине, не будет ли? Не знаю", - добавил он.

https://ria.ru/20211217/toplivo-1764287109.html

украина

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в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир зеленский