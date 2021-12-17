https://ria.ru/20211217/peskov-1764297893.html
Песков прокомментировал возможное переизбрание Зеленского на второй срок
Песков прокомментировал возможное переизбрание Зеленского на второй срок - РИА Новости, 17.12.2021
Песков прокомментировал возможное переизбрание Зеленского на второй срок
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном переизбрании Владимира Зеленского на пост главы Украины, отметил, что не дело России... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:03
2021-12-17T18:03
2021-12-17T18:20
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном переизбрании Владимира Зеленского на пост главы Украины, отметил, что не дело России вмешиваться в это."Ну мы посмотрим, будут выборы, если он будет выставляться на второй срок, пойдет ли он, выиграет ли он выборы или проиграет он выборы, получит ли он поддержку народа. Это же все зависит от многих факторов. Мы же видели, какие были сложные выборы в США, какие бушевали споры вокруг того, кто победил", - сказал он в интервью в эфире RTVI."Не наше дело туда вмешиваться, я не хочу этого делать, но мы же были зрителями. Будет ли также на Украине, не будет ли? Не знаю", - добавил он.
https://ria.ru/20211217/toplivo-1764287109.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, владимир зеленский
18:03 17.12.2021 (обновлено: 18:20 17.12.2021)
Песков прокомментировал возможное переизбрание Зеленского на второй срок
Песков о возможности Зеленского баллотироваться на новый срок: не наше дело