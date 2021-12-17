https://ria.ru/20211217/peskov-1764216575.html

Президент высоко оценивает работу Центробанка, заявил Песков

Президент высоко оценивает работу Центробанка, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2021

Президент высоко оценивает работу Центробанка, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и руководителя мегарегулятора Эльвиры Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:10

2021-12-17T13:10

2021-12-17T13:10

экономика

владимир путин

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и руководителя мегарегулятора Эльвиры Набиуллиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Банк России в пятницу, 17 декабря, проведет последнее в этом году заседание по денежно-кредитной политике. С начала года ЦБ повысил ключевую ставку уже на 3,25 процентных пункта. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции ждут сегодня от ЦБ дополнительного повышения на решительный 1 процентный пункт."Вы знаете, что президент неоднократно высоко оценивал работу ЦБ в целом и руководителя ЦБ Набиуллиной в частности", - сказал Песков на вопрос о том, каков кредит доверия президента к политике ЦБ.Отвечая на вопрос, прислушиваются ли в Кремле к мнению экспертов о том, что ужесточение денежно-кредитной политики может негативно повлиять на экономический рост и не оказать влияния на инфляцию, которая разгоняется из-за внешних факторов, пресс-секретарь президента сказал, что "в Кремле прислушиваются ко всем точкам зрения".

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экономика, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия