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В Кремле рассказали, заинтересован ли Путин в общении с Илоном Маском
В Кремле рассказали, заинтересован ли Путин в общении с Илоном Маском - РИА Новости, 17.12.2021
В Кремле рассказали, заинтересован ли Путин в общении с Илоном Маском
Товары компаний Илона Маска не представлены в РФ, со временем это может произойти, тогда возможно и общение с президентом РФ Владимиром Путиным, который открыт... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:04
2021-12-17T13:04
2021-12-17T13:12
дмитрий песков
россия
экономика
технологии
турция
владимир путин
spacex
илон маск
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Товары компаний Илона Маска не представлены в РФ, со временем это может произойти, тогда возможно и общение с президентом РФ Владимиром Путиным, который открыт к диалогу, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры в формате видеоконференции с основателем компании SpaceX Илоном Маском, обсудив с ним сотрудничество в космической сфере, сообщила администрация турецкого лидера."Безусловно, президент открыт к общению с иностранными бизнесменами, предпринимателями, с визионерами. Вы знаете, он регулярно с ними общается, и есть общение с предпринимателями регулярное, практически ежегодное, предпринимателями-французами, немцами, с теми, кто широко представлен на нашем рынке. Но мы с вами знаем, что Илон Маск не представлен на нашем рынке, но надеемся, что со временем этот наш рынок станет и для него интересным. И тогда не исключаем и общение с президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заинтересован ли российский президент в общении с Маском.
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дмитрий песков, россия, экономика, технологии, турция, владимир путин, spacex, илон маск
13:04 17.12.2021 (обновлено: 13:12 17.12.2021)
В Кремле рассказали, заинтересован ли Путин в общении с Илоном Маском
Пресс-секретарь Путина Песков: товары компаний Маска в России пока не представлены