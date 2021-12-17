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Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением - РИА Новости, 17.12.2021
Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в стране могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если зимой две недели будут... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:25
2021-12-17T01:25
в мире
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в стране могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если зимой две недели будут морозы в минус 15 градусов.Ранее в четверг издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля."При всем при этом, несмотря на постоянные прогнозы относительно катастрофы, в Украине сейчас, мы видим, все работает… И, соответственно сейчас все, кто должен получать тепло, это тепло получает… Мы как "Нафтогаз" в последние дни даже предлагали свою помощь в импорте угля, но пока без этой помощи обходятся компании, которые генерируют электроэнергию, например, с угля", - сказал Витренко в эфире телеканала "1+1".При этом он допустил, что все же проблемы возникнуть могут. "Если в феврале будет две недели в Украине морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но были бы такие же проблемы и три года назад, и десять лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые проектировались бы для того, чтоб не было никаких проблем, несмотря на температуру", - отметил он.Он пояснил, что для избежания таких проблем, нужны были бы "нереальные" залежи газа и его объемы в хранилищах, и даже "самые богатые страны мира не могут позволить себе такой роскоши". Он добавил, что Киев прогнозирует на 1 января 2022 года "на 3% больше запасы газа", чем средние запасы в минувшие годы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/ukraina-1754461835.html
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в мире, украина, нафтогаз украины, юрий витренко
01:25 17.12.2021
 
Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением

Глава "Нафтогаза" Витренко предупредил украинцев о проблемах с отоплением при морозе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевочка возле батареи у себя дома в Киеве, Украина
Девочка возле батареи у себя дома в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в стране могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если зимой две недели будут морозы в минус 15 градусов.
Ранее в четверг издание ZN.UA со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Служба безопасности Украины направила в кабмин отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Согласно тексту сообщения, Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
"При всем при этом, несмотря на постоянные прогнозы относительно катастрофы, в Украине сейчас, мы видим, все работает… И, соответственно сейчас все, кто должен получать тепло, это тепло получает… Мы как "Нафтогаз" в последние дни даже предлагали свою помощь в импорте угля, но пока без этой помощи обходятся компании, которые генерируют электроэнергию, например, с угля", - сказал Витренко в эфире телеканала "1+1".
При этом он допустил, что все же проблемы возникнуть могут. "Если в феврале будет две недели в Украине морозы по 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но были бы такие же проблемы и три года назад, и десять лет назад. Потому что нет таких энергетических систем в мире, которые проектировались бы для того, чтоб не было никаких проблем, несмотря на температуру", - отметил он.
Он пояснил, что для избежания таких проблем, нужны были бы "нереальные" залежи газа и его объемы в хранилищах, и даже "самые богатые страны мира не могут позволить себе такой роскоши". Он добавил, что Киев прогнозирует на 1 января 2022 года "на 3% больше запасы газа", чем средние запасы в минувшие годы.
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