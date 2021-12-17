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В Японии произошел крупный пожар
В Японии произошел крупный пожар - РИА Новости, 17.12.2021
В Японии произошел крупный пожар
В результате крупного пожара в здании в японском городе Осака пострадали 28 человек, 27 из них находятся в критическом состоянии, сообщило агентство Киодо со... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T06:10
2021-12-17T09:47
в мире
осака (город)
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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. В результате крупного пожара в здании в японском городе Осака пострадали 28 человек, 27 из них находятся в критическом состоянии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану.Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.Загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале города. Ранее Киодо сообщало, что предположительно, около 20 человек могли остаться на этаже и не успели спастись.По сообщению телеканала NHK, пожар уже потушен.
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в мире, осака (город)
06:10 17.12.2021 (обновлено: 09:47 17.12.2021)
 
В Японии произошел крупный пожар

В результате пожара в японском городе Осака 27 человек находятся в критическом состоянии

© REUTERS / KyodoПоследствия пожара в здании в японском городе Осака
Последствия пожара в здании в японском городе Осака - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Kyodo
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ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. В результате крупного пожара в здании в японском городе Осака пострадали 28 человек, 27 из них находятся в критическом состоянии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану.
Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.
Загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале города. Ранее Киодо сообщало, что предположительно, около 20 человек могли остаться на этаже и не успели спастись.
По сообщению телеканала NHK, пожар уже потушен.
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