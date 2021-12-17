https://ria.ru/20211217/osaka-1764154729.html

В Японии произошел крупный пожар

В Японии произошел крупный пожар - РИА Новости, 17.12.2021

В Японии произошел крупный пожар

В результате крупного пожара в здании в японском городе Осака пострадали 28 человек, 27 из них находятся в критическом состоянии, сообщило агентство Киодо со... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T06:10

2021-12-17T06:10

2021-12-17T09:47

в мире

осака (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764164540_0:177:3147:1947_1920x0_80_0_0_e233e1c6c552e92bf1b517063db9676b.jpg

ТОКИО, 17 дек – РИА Новости. В результате крупного пожара в здании в японском городе Осака пострадали 28 человек, 27 из них находятся в критическом состоянии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану.Их состояние описывается как "остановка сердца и легких", однако часто это связано с тем, что факт смерти могут констатировать только врачи.Загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале города. Ранее Киодо сообщало, что предположительно, около 20 человек могли остаться на этаже и не успели спастись.По сообщению телеканала NHK, пожар уже потушен.

https://ria.ru/20200720/1574580301.html

осака (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, осака (город)