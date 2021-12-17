https://ria.ru/20211217/omikron-shtamm-1764308670.html

В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом

В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.12.2021

В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом

Первые пять случаев штамма "омикрон" выявлены в Черногории, состояние зараженных хорошее, сообщил Институт общественного здоровья республики. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:48

2021-12-17T18:48

2021-12-17T18:48

распространение коронавируса

в мире

черногория

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Первые пять случаев штамма "омикрон" выявлены в Черногории, состояние зараженных хорошее, сообщил Институт общественного здоровья республики.Первые подозрения на появление нового штамма COVID-19 в Черногории появились в начале декабря, тогда же анализы были отправлены на дополнительную экспертизу."Оповещаем общественность, что лаборатории Отделения молекулярной диагностики Института 16 декабря подтвердили пять случаев инфекции штаммом коронавируса "омикрон". Речь идет о четырех кластерах (источниках распространения) в различных муниципалитетах… Все подтвержденные случаи инфекции проходят при хорошем общем состоянии здоровья и слабовыраженных симптомах", - говорится в сообщении медицинского ведомства.По последним данным минздрава, в стране с населением в 620 тысяч человек с начала пандемии в марте 2020 года выявили 160 457 больных COVID-19, за это время скончались 2367 человек.

черногория

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в мире, черногория, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса