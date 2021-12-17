https://ria.ru/20211217/omikron-shtamm-1764308670.html
В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом
В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 17.12.2021
В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом
Первые пять случаев штамма "омикрон" выявлены в Черногории, состояние зараженных хорошее, сообщил Институт общественного здоровья республики. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T18:48
2021-12-17T18:48
2021-12-17T18:48
распространение коронавируса
в мире
черногория
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/87/1500128743_0:158:3058:1878_1920x0_80_0_0_d8d97354bfffc2f3af43efedb13288eb.jpg
БЕЛГРАД, 17 дек – РИА Новости. Первые пять случаев штамма "омикрон" выявлены в Черногории, состояние зараженных хорошее, сообщил Институт общественного здоровья республики.Первые подозрения на появление нового штамма COVID-19 в Черногории появились в начале декабря, тогда же анализы были отправлены на дополнительную экспертизу."Оповещаем общественность, что лаборатории Отделения молекулярной диагностики Института 16 декабря подтвердили пять случаев инфекции штаммом коронавируса "омикрон". Речь идет о четырех кластерах (источниках распространения) в различных муниципалитетах… Все подтвержденные случаи инфекции проходят при хорошем общем состоянии здоровья и слабовыраженных симптомах", - говорится в сообщении медицинского ведомства.По последним данным минздрава, в стране с населением в 620 тысяч человек с начала пандемии в марте 2020 года выявили 160 457 больных COVID-19, за это время скончались 2367 человек.
черногория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150012/87/1500128743_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_ee722e158c0e90b44b35de7aa5299c5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом
В Черногории выявили первые пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса