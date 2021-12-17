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Последствия омикрон-штамма пока не понятны, заявил Путин
Последствия омикрон-штамма пока не понятны, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021
Последствия омикрон-штамма пока не понятны, заявил Путин
Последствия нового штамма коронавируса "омикрон" пока непонятны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:30
2021-12-17T14:30
2021-12-17T15:24
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Последствия нового штамма коронавируса "омикрон" пока непонятны, заявил президент РФ Владимир Путин."Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого "омикрона". Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют", - сказал Путин.Президент отметил, что резко возросло количество детей, болеющих с тяжелыми последствиями. "Мы это должны знать", - добавил президент.
РИА Новости
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:30 17.12.2021 (обновлено: 15:24 17.12.2021)
Последствия омикрон-штамма пока не понятны, заявил Путин
Президент Путин: последствия омикрон-штамма коронавируса пока не понятны