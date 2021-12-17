https://ria.ru/20211217/omikron-shtamm-1764242583.html

Последствия омикрон-штамма пока не понятны, заявил Путин

Последствия омикрон-штамма пока не понятны, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2021

Последствия омикрон-штамма пока не понятны, заявил Путин

Последствия нового штамма коронавируса "омикрон" пока непонятны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:30

2021-12-17T14:30

2021-12-17T15:24

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Последствия нового штамма коронавируса "омикрон" пока непонятны, заявил президент РФ Владимир Путин."Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого "омикрона". Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют", - сказал Путин.Президент отметил, что резко возросло количество детей, болеющих с тяжелыми последствиями. "Мы это должны знать", - добавил президент.

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2021

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