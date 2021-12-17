https://ria.ru/20211217/omikron-shtamm-1764208371.html

Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма

Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 17.12.2021

Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма

Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее, поэтому важно прививаться и соблюдать меры профилактики коронавируса, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:48

2021-12-17T12:48

2021-12-17T12:48

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее, поэтому важно прививаться и соблюдать меры профилактики коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим, что "омикрон", поскольку распространяется быстрее, немедицинские меры также по-прежнему важны", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что помимо мер профилактики, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, очень важно ещё и привиться от коронавируса."Принципиально важно, как мы видим сегодня, вакцинация и бустеризация, наши данные показывают, что через 6 месяцев пройти повторную вакцинацию это значит обезопасить себя и минимизировать риски, наша статистика это показывает", - подчеркнул министр.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии