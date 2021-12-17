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Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма
Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 17.12.2021
Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма
Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее, поэтому важно прививаться и соблюдать меры профилактики коронавируса, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:48
2021-12-17T12:48
2021-12-17T12:48
распространение коронавируса
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михаил мурашко
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" распространяется быстрее, поэтому важно прививаться и соблюдать меры профилактики коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы видим, что "омикрон", поскольку распространяется быстрее, немедицинские меры также по-прежнему важны", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что помимо мер профилактики, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, очень важно ещё и привиться от коронавируса."Принципиально важно, как мы видим сегодня, вакцинация и бустеризация, наши данные показывают, что через 6 месяцев пройти повторную вакцинацию это значит обезопасить себя и минимизировать риски, наша статистика это показывает", - подчеркнул министр.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма
Глава Минздрава Мурашко призвал соблюдать меры профилактики из-за омикрон-штамма
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Штамм коронавируса "омикрон
" распространяется быстрее, поэтому важно прививаться и соблюдать меры профилактики коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Мы видим, что "омикрон", поскольку распространяется быстрее, немедицинские меры также по-прежнему важны", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что помимо мер профилактики, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, очень важно ещё и привиться от коронавируса.
"Принципиально важно, как мы видим сегодня, вакцинация и бустеризация, наши данные показывают, что через 6 месяцев пройти повторную вакцинацию это значит обезопасить себя и минимизировать риски, наша статистика это показывает", - подчеркнул министр.