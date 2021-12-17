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Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона"
Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона" - РИА Новости, 17.12.2021
Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что распространение штамма "омикрон" вызывает обеспокоенность, и вновь настоятельно рекомендовала привиться. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:09
2021-12-17T17:09
2021-12-17T17:09
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что распространение штамма "омикрон" вызывает обеспокоенность, и вновь настоятельно рекомендовала привиться."Распространение нового штамма "омикрон" вызывает нашу обеспокоенность, и мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад, – также прийти на прививочный пункт", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона"
Вице-премьер Голикова: штамм "омикрон" вызывает обеспокоенность, необходимо привиться