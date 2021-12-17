https://ria.ru/20211217/omikron-1764283521.html

Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона"

Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона" - РИА Новости, 17.12.2021

Голикова призвала привиться от COVID-19 из-за распространения "омикрона"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что распространение штамма "омикрон" вызывает обеспокоенность, и вновь настоятельно рекомендовала привиться. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:09

2021-12-17T17:09

2021-12-17T17:09

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115718_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_c81eace5193e864e176f9f49269d9c6e.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что распространение штамма "омикрон" вызывает обеспокоенность, и вновь настоятельно рекомендовала привиться."Распространение нового штамма "омикрон" вызывает нашу обеспокоенность, и мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад, – также прийти на прививочный пункт", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса