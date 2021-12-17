https://ria.ru/20211217/omikron-1764171178.html

Найдено новое опасное последствие коронавируса

Ученые заявили об ускоренном старении людей, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021

Найдено новое опасное последствие коронавируса

Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о сходстве повреждений организма, происходящих при старении и COVID-19. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:21

2021-12-17T10:21

2021-12-17T10:21

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ботсвана

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владислав жемчугов

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о сходстве повреждений организма, происходящих при старении и COVID-19."Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов", — рассказал ученый в беседе с Ura.ru.По словам Скулачева, этот механизм влияния коронавируса на тело человека позволяет говорить о сходных со старением процессах, протекающих при заболевании.Иммунолог Владислав Жемчугов в интервью порталу добавил, что старение из-за COVID-19 находится в зависимости от изначальной изношенности сосудов. По его мнению, точно вычислить, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни, невозможно.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764152828.html

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ботсвана, юар, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав жемчугов