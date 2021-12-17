Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211217/omikron-1764171178.html
Найдено новое опасное последствие коронавируса
Ученые заявили об ускоренном старении людей, переболевших COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2021
Найдено новое опасное последствие коронавируса
Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о сходстве повреждений организма, происходящих при старении и COVID-19. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T10:21
2021-12-17T10:21
распространение коронавируса
ботсвана
юар
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владислав жемчугов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о сходстве повреждений организма, происходящих при старении и COVID-19."Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов", — рассказал ученый в беседе с Ura.ru.По словам Скулачева, этот механизм влияния коронавируса на тело человека позволяет говорить о сходных со старением процессах, протекающих при заболевании.Иммунолог Владислав Жемчугов в интервью порталу добавил, что старение из-за COVID-19 находится в зависимости от изначальной изношенности сосудов. По его мнению, точно вычислить, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни, невозможно.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211217/omikron-1764152828.html
ботсвана
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ботсвана, юар, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав жемчугов
10:21 17.12.2021
 
Ученые заявили об ускоренном старении людей, переболевших COVID-19

Вирусолог Скулачев заявил об ускоренном старении людей, переболевших COVID-19

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / ralwel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев заявил о сходстве повреждений организма, происходящих при старении и COVID-19.
"Основная мишень, с точки зрения патогенеза и вреда, который вам наносит коронавирус, это именно сосуды и эндотелии сосудов, то есть тонкий слой клеток, который находится внутри сосудов", — рассказал ученый в беседе с Ura.ru.
По словам Скулачева, этот механизм влияния коронавируса на тело человека позволяет говорить о сходных со старением процессах, протекающих при заболевании.
Иммунолог Владислав Жемчугов в интервью порталу добавил, что старение из-за COVID-19 находится в зависимости от изначальной изношенности сосудов. По его мнению, точно вычислить, насколько коронавирус сокращает продолжительность жизни, невозможно.
Мобильный пункт тестирования на коронавирус (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
03:24Распространение коронавируса
Попова назвала скорость распространения "омикрона" в мире пугающей
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток, и предположительно изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаБотсванаЮАРЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладислав Жемчугов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"