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Хорошие новости
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В Волгограде спасли оленя, застрявшего в заборе детского сада
В Волгограде спасли оленя, застрявшего в заборе детского сада - РИА Новости, 17.12.2021
В Волгограде спасли оленя, застрявшего в заборе детского сада
Спасатели вытащили оленя, застрявшего в металлическом заборе детского сада в Волгограде, и выпустили его на волю, сообщили журналистам в мэрии города. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:40
2021-12-17T13:41
происшествия
животные
красноармейский район
волгоград
россия
хорошие новости
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ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Спасатели вытащили оленя, застрявшего в металлическом заборе детского сада в Волгограде, и выпустили его на волю, сообщили журналистам в мэрии города.По информации ведомства, в ночь на пятницу в службу спасения пришло сообщение о том, что олень застрял между металлических прутьев забора в детском саду в Красноармейском районе Волгограда."Сотрудники "Службы спасения" аккуратно, чтобы не напугать животное, отжали металлические прутья ограды, осмотрели оленя на наличие возможных повреждений и выпустили в естественную среду обитания", - сообщили в мэрии.
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происшествия, животные, красноармейский район, волгоград, россия
13:40 17.12.2021 (обновлено: 13:41 17.12.2021)
 
В Волгограде спасли оленя, застрявшего в заборе детского сада

Спасатели вытащили оленя, застрявшего в заборе детсада в Волгограде, и выпустили в лес

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПятнистый олень
Пятнистый олень - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Спасатели вытащили оленя, застрявшего в металлическом заборе детского сада в Волгограде, и выпустили его на волю, сообщили журналистам в мэрии города.
По информации ведомства, в ночь на пятницу в службу спасения пришло сообщение о том, что олень застрял между металлических прутьев забора в детском саду в Красноармейском районе Волгограда.
"Сотрудники "Службы спасения" аккуратно, чтобы не напугать животное, отжали металлические прутья ограды, осмотрели оленя на наличие возможных повреждений и выпустили в естественную среду обитания", - сообщили в мэрии.
 
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