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Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники
Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2021
Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что праздники не должны привести к витку заболеваемости, надо соблюдать ограничения и проводить мероприятия в режиме... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:07
2021-12-17T17:07
2021-12-17T17:07
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татьяна голикова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что праздники не должны привести к витку заболеваемости, надо соблюдать ограничения и проводить мероприятия в режиме COVID-free."И, что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
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Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники
Вице-премьер Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники