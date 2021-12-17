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Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники

Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники - РИА Новости, 17.12.2021

Голикова призвала соблюдать ограничения в новогодние праздники

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что праздники не должны привести к витку заболеваемости, надо соблюдать ограничения и проводить мероприятия в режиме... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T17:07

2021-12-17T17:07

2021-12-17T17:07

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что праздники не должны привести к витку заболеваемости, надо соблюдать ограничения и проводить мероприятия в режиме COVID-free."И, что особенно важно, праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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