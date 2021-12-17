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Общепиту Татарстана разрешили работать в Новый год до трех часов ночи
Общепиту Татарстана разрешили работать в Новый год до трех часов ночи - РИА Новости, 17.12.2021
Общепиту Татарстана разрешили работать в Новый год до трех часов ночи
Заведения общепита в Татарстане в новогоднюю ночь смогут работать до 3.00, а в предпраздничные и праздничные дни – до 1.00, следует из постановления кабмина... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:16
2021-12-17T19:16
2021-12-17T19:16
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
qr-код
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КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Заведения общепита в Татарстане в новогоднюю ночь смогут работать до 3.00, а в предпраздничные и праздничные дни – до 1.00, следует из постановления кабмина республики, опубликованного на его сайте.В настоящее время заведения общепита имеют право работать только до 23.00.Согласно изменениям в действующее постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, с 20 декабря по 10 января запрещена работа заведений общепита с 1.00 до 6.00. Указанные ограничения, как отмечается, не распространяются на оказание услуг общественного питания с 1.00 до 3.00 часов 1 января.Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина отмечала, что эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется постепенным снижением числа заболевших в течение последних трех-четырех недель. По ее информации, заболеваемость в прошедшие недели снижалась на 5%, 8% и 18%. Итоги текущей недели будут подведены в понедельник.Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.В республике запрещена работа в ночное время всех заведений общепита (за исключением аэропортов, вокзалов, дорожного сервиса), магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.
https://ria.ru/20211210/tatarstan-1763125256.html
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РИА Новости
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общество, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, qr-код
КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Заведения общепита в Татарстане в новогоднюю ночь смогут работать до 3.00, а в предпраздничные и праздничные дни – до 1.00, следует из постановления кабмина республики, опубликованного на его сайте.
В настоящее время заведения общепита имеют право работать только до 23.00.
Согласно изменениям в действующее постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, с 20 декабря по 10 января запрещена работа заведений общепита с 1.00 до 6.00. Указанные ограничения, как отмечается, не распространяются на оказание услуг общественного питания с 1.00 до 3.00 часов 1 января.
Ранее руководитель управления Роспотребнадзора
по Татарстану Марина Патяшина отмечала, что эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется постепенным снижением числа заболевших в течение последних трех-четырех недель. По ее информации, заболеваемость в прошедшие недели снижалась на 5%, 8% и 18%. Итоги текущей недели будут подведены в понедельник.
Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
В республике запрещена работа в ночное время всех заведений общепита (за исключением аэропортов, вокзалов, дорожного сервиса), магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.