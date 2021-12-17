https://ria.ru/20211217/obschepit-1764312829.html

Общепиту Татарстана разрешили работать в Новый год до трех часов ночи

Общепиту Татарстана разрешили работать в Новый год до трех часов ночи - РИА Новости, 17.12.2021

Общепиту Татарстана разрешили работать в Новый год до трех часов ночи

Заведения общепита в Татарстане в новогоднюю ночь смогут работать до 3.00, а в предпраздничные и праздничные дни – до 1.00, следует из постановления кабмина... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:16

2021-12-17T19:16

2021-12-17T19:16

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

qr-код

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156083/65/1560836513_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_3c111bdd08d069068f21bc9c6e30d913.jpg

КАЗАНЬ, 17 дек – РИА Новости. Заведения общепита в Татарстане в новогоднюю ночь смогут работать до 3.00, а в предпраздничные и праздничные дни – до 1.00, следует из постановления кабмина республики, опубликованного на его сайте.В настоящее время заведения общепита имеют право работать только до 23.00.Согласно изменениям в действующее постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, с 20 декабря по 10 января запрещена работа заведений общепита с 1.00 до 6.00. Указанные ограничения, как отмечается, не распространяются на оказание услуг общественного питания с 1.00 до 3.00 часов 1 января.Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина отмечала, что эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется постепенным снижением числа заболевших в течение последних трех-четырех недель. По ее информации, заболеваемость в прошедшие недели снижалась на 5%, 8% и 18%. Итоги текущей недели будут подведены в понедельник.Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.В республике запрещена работа в ночное время всех заведений общепита (за исключением аэропортов, вокзалов, дорожного сервиса), магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций.

https://ria.ru/20211210/tatarstan-1763125256.html

https://ria.ru/20211216/qr-kody-1764124466.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, qr-код