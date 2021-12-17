https://ria.ru/20211217/neft-1764195076.html

"Лукойл" допустил рост цен на нефть до 380 долларов за баррель

"Лукойл" допустил рост цен на нефть до 380 долларов за баррель - РИА Новости, 17.12.2021

"Лукойл" допустил рост цен на нефть до 380 долларов за баррель

"Лукойл" допустил, что к середине века стоимость нефти взлетит из-за платы за выбросы парниковых газов. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:03

2021-12-17T12:03

2021-12-17T18:30

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Лукойл" допустил, что к середине века стоимость нефти взлетит из-за платы за выбросы парниковых газов."В сценарии "Трансформация" высокая цена на СО2 и инфляция приведут к повышению мировых цен на нефть до 380 долларов за баррель", — говорится в презентации долгосрочного плана развития компании.По данным "Лукойла", в этом случае эталонная марка Brent в ценах 2020 года к середине столетия опустится до 35 долларов за баррель, хотя ее реальная стоимость с учетом накопленной инфляции составит примерно 120 долларов, а оставшиеся 260 — плата за выбросы СО2.В сценарии "Равновесие" баррель нефти в 2050 году будет стоить 197 долларов, из них 40 — это в текущих ценах, еще столько же — накопленная инфляция, остальное — компенсация за выбросы.Наиболее умеренный путь развития — "Эволюция" — допускает, что к 2050 году стоимость черного золота вырастет до 128 долларов за баррель. В текущих ценах Brent будет стоить 50 долларов, еще примерно 60 закладывается в инфляцию. А вот плата за СО2 будет менее 20 долларов."Лукойл" разработал долгосрочный план, включающий несколько вариантов развития мировой экономики и климатической политики. Ни один из трех вышеописанных сценариев не допускает полного отказа от ископаемого топлива. "Эволюция" предполагает выполнение странами уже принятых климатических обязательств, но не позволяет достичь целей Парижского соглашения. Компания считает этот путь самым реалистичным.Сценарий "Равновесие" обеспечивает баланс экологических целей и доступности энергии. Для его реализации требуется ввести мировое климатическое регулирование, ускорить развитие возобновляемых источников энергии и сократить вредные выбросы. Наконец, "Трансформация" соответствует выполнению целей Парижского соглашения. При таком варианте развития ситуации пик спроса на нефть придется на 2025 год.

https://ria.ru/20211214/neft-1763595747.html

https://ria.ru/20211213/ekologiya-1763346335.html

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экономика, brent, лукойл, цены на нефть