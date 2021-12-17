https://ria.ru/20211217/naznacheniya-1764265099.html

Группа ПСБ объявила о новых назначениях в руководстве управляющей компании

Группа ПСБ объявила о новых назначениях в руководстве управляющей компании - РИА Новости, 17.12.2021

Группа ПСБ объявила о новых назначениях в руководстве управляющей компании

Группа ПСБ объявила о новых назначениях в руководстве управляющей компании (УК ПСБ), сообщает пресс-служба банка.Генеральным директором УК ПСБ назначен Андрей... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:55

2021-12-17T15:55

2021-12-17T16:17

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Группа ПСБ объявила о новых назначениях в руководстве управляющей компании (УК ПСБ), сообщает пресс-служба банка.Генеральным директором УК ПСБ назначен Андрей Бершадский. На этой позиции он будет отвечать за реинжиниринг и реализацию стратегии развития УК, масштабирование бизнеса по управлению активами, технологическую трансформацию моделей продаж продуктов УК в рамках группы ПСБ.До назначения в УК ПСБ Бершадский работал директором по инвестициям в УК БКС, ранее - возглавлял инвестиционный департамент УК "РСХБ Управление Активами"; отвечал за управление портфелями в крупных российских и зарубежных управляющих компаниях - ВТБ Капитал Управление активами, Pioneer Investments, Райффайзен Капитал. Управляющим директором по инвестициям УК ПСБ назначен Андрей Русецкий. Он возглавит инвестиционную команду и будет отвечать за развитие продуктовой линейки УК, в том числе стратегий доверительного управления и паевых фондов, для всех клиентских сегментов, организацию инвестиционного процесса и аллокацию активов. "Управляющая компания ПСБ активно наращивает бизнес, увеличивая привлечение клиентских средств и демонстрируя одни из лучших результатов по доходности среди открытых паевых фондов на рынке. С учетом расширения розничной клиентской базы группы ПСБ бизнес по управлению активами имеет значительный задел для органического роста внутри экосистемы группы. Мы видим потенциал для кратного роста бизнеса компании как в части масштабирования продаж инвестиционных продуктов для розничных клиентов, так и в развитии управления активами высокосостоятельных клиентов, в том числе - через механизм закрытых ПИФов, в которых у группы исторически сильная экспертиза. Сегмент институциональных корпоративных клиентов также является нашим драйвером роста. Это потребует оптимизации линейки инвестиционных продуктов и формирования проактивной концепции продаж УК ПСБ. Новая управленческая команда сосредоточится на этих задачах", - отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.Бизнес по управлению благосостоянием клиентов в рамках группы ПСБ объединяет продуктовые фабрики банка, брокера и управляющей компании. Управление активами - динамично растущий бизнес в периметре группы ПСБ. За 9 месяцев 2021 года УК ПСБ более чем двукратно нарастила объемы привлечения средств частных инвесторов в открытые паевые инвестиционные фонды, войдя в ТОП-7 УК по объему чистого привлечения активов в розничные ПИФы. При этом число клиентов-физических лиц выросло более чем в 2 раза и насчитывает почти 30 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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