https://ria.ru/20211217/nato-1764251805.html

В Совфеде призвали НАТО трезво оценить ситуацию на Украине

В Совфеде призвали НАТО трезво оценить ситуацию на Украине - РИА Новости, 17.12.2021

В Совфеде призвали НАТО трезво оценить ситуацию на Украине

Россия рассчитывает, что страны НАТО трезво оценят ситуацию, в том числе на Украине, и примут предложенные РФ гарантии безопасности, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:01

2021-12-17T15:01

2021-12-17T15:01

в мире

украина

нато

совет федерации рф

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны НАТО трезво оценят ситуацию, в том числе на Украине, и примут предложенные РФ гарантии безопасности, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."Мы рассчитываем, что страны НАТО трезво посмотрят на ситуацию, в том числе и вокруг Украины, не будут переходить "красные линии" и примут предложенные Россией документы по гарантиям безопасности", - сказал он.

https://ria.ru/20211215/bezopasnost-1763845275.html

украина

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в мире, украина, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, россия