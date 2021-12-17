https://ria.ru/20211217/nato-1764247087.html
Джабаров: НАТО заинтересована в предложенных Москвой гарантиях безопасности
Джабаров: НАТО заинтересована в предложенных Москвой гарантиях безопасности - РИА Новости, 17.12.2021
Джабаров: НАТО заинтересована в предложенных Москвой гарантиях безопасности
Страны НАТО заинтересованы в предложенных Москвой гарантиях безопасности не меньше, чем Россия, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:42
2021-12-17T14:42
2021-12-17T14:49
москва
нато
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_010bb050deadb864774c744028b0ab15.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Страны НАТО заинтересованы в предложенных Москвой гарантиях безопасности не меньше, чем Россия, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
https://ria.ru/20211217/nato-1764232868.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1c2a7811175b941c4d99844882f8e1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, нато, россия, совет федерации рф, владимир джабаров
14:42 17.12.2021 (обновлено: 14:49 17.12.2021)
Джабаров: НАТО заинтересована в предложенных Москвой гарантиях безопасности
Джабаров: страны НАТО заинтересованы в предложенных Москвой гарантиях безопасности