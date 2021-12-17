https://ria.ru/20211217/nato-1764232868.html

Россия призвала США исключить расширение НАТО на восток

Россия призвала США исключить расширение НАТО на восток - РИА Новости, 17.12.2021

Россия призвала США исключить расширение НАТО на восток

США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, гласит... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:00

2021-12-17T14:00

2021-12-17T14:04

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, гласит проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности, подготовленный российской стороной."США принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", - гласит статья 4 проекта договора, переданного американской стороне.

https://ria.ru/20211213/nato-1763387124.html

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