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https://ria.ru/20211217/nato-1764187781.html
Пушков доходчиво объяснил генсеку НАТО, почему он не прав насчет Украины
Пушков уличил Столтенберга во лжи об Украине - РИА Новости, 17.12.2021
Пушков доходчиво объяснил генсеку НАТО, почему он не прав насчет Украины
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал несколько высказываний генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о политике альянса и о перспективах вступления в него РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:28
2021-12-17T15:08
в мире
киев
сша
йенс столтенберг
андерс фог расмуссен
алексей пушков
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал несколько высказываний генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о политике альянса и о перспективах вступления в него Украины.По его словам, два "принципиальных" заявления генсека ошибочны с точки зрения фактов и политической обстановки."Первое: "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства". Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Он назвал это ложным принципом, которым пользуются только для получения выгоды самим блоком."Второе: "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса". Это не так", — добавил Пушков.Сенатор подчеркнул, что это военный блок, а не гуманитарная организация, соответственно, он несет угрозу государствам, не входящим в него."Включение в альянс Украины, имеющей протяженную границу с Россией, приведет к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности", — отметил политик.Он подчеркнул, что принятие Украины в НАТО — это прямая угроза, а потому должно обсуждаться с Москвой.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html
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в мире, киев, сша, йенс столтенберг, андерс фог расмуссен, алексей пушков, нато, верховная рада украины, россия
11:28 17.12.2021 (обновлено: 15:08 17.12.2021)
 
Пушков уличил Столтенберга во лжи об Украине

Сенатор Пушков: заявления генсека НАТО Столтенберга об Украине неверны фактологически

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал несколько высказываний генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о политике альянса и о перспективах вступления в него Украины.
По его словам, два "принципиальных" заявления генсека ошибочны с точки зрения фактов и политической обстановки.
"Первое: "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства". Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Он назвал это ложным принципом, которым пользуются только для получения выгоды самим блоком.
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"Второе: "Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса". Это не так", — добавил Пушков.
Сенатор подчеркнул, что это военный блок, а не гуманитарная организация, соответственно, он несет угрозу государствам, не входящим в него.
"Включение в альянс Украины, имеющей протяженную границу с Россией, приведет к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности", — отметил политик.
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Он подчеркнул, что принятие Украины в НАТО — это прямая угроза, а потому должно обсуждаться с Москвой.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
В миреКиевСШАЙенс СтолтенбергАндерс Фог РасмуссенАлексей ПушковНАТОВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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