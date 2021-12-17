Ценовую планку для налога на роскошные автомобили предложили поднять
Глава Минпромторга Мантуров: обсуждаем поднятие планки цены для налога на роскошные авто
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ обсуждают повышение ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Однако цены на автомобили постоянно растут и этот список все расширяется. Так, в нынешнем году в него попала чешская Skoda, которая никогда не принадлежала к представителям премиального и люксового сегментов, с моделью Kodiaq в топовом исполнении, которая оказалась дороже 3 миллионов по итогам прошлого года.
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"Да, обсуждаем, потому чтобы справедливость была", - сказал Мантуров отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос повышения ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь.
Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. Тем временем, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" весной направила письмо в Минпромторг РФ с просьбой рассмотреть возможность увеличения пороговой планки стоимости автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь". Дилеры предлагают поднять базовый диапазон с 3-5 миллионов рублей до 5-7 миллионов рублей.
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