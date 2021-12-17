https://ria.ru/20211217/nalog-1764249211.html

Ценовую планку для налога на роскошные автомобили предложили поднять

Ценовую планку для налога на роскошные автомобили предложили поднять - РИА Новости, 17.12.2021

Ценовую планку для налога на роскошные автомобили предложили поднять

Власти РФ обсуждают повышение ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:52

2021-12-17T14:52

2021-12-17T14:52

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

авто

автостат

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ обсуждают повышение ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Владельцы транспортных средств из списка роскошных автомобилей платят в РФ транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом. Такой список на сайте Минпромторга обновляется каждый год в марте. Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Однако цены на автомобили постоянно растут и этот список все расширяется. Так, в нынешнем году в него попала чешская Skoda, которая никогда не принадлежала к представителям премиального и люксового сегментов, с моделью Kodiaq в топовом исполнении, которая оказалась дороже 3 миллионов по итогам прошлого года."Да, обсуждаем, потому чтобы справедливость была", - сказал Мантуров отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос повышения ценовой планки для автомобилей, попадающих под налог на роскошь.Планка в 3 миллиона рублей была установлена еще в 2014 году. Тем временем, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" весной направила письмо в Минпромторг РФ с просьбой рассмотреть возможность увеличения пороговой планки стоимости автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь". Дилеры предлагают поднять базовый диапазон с 3-5 миллионов рублей до 5-7 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210806/avtomobil-1744770957.html

https://ria.ru/20201201/nalog-1587089691.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, автостат, россия