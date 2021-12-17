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В Махачкале мужчину обвинили в убийстве гадалки
В Махачкале мужчину обвинили в убийстве гадалки - РИА Новости, 17.12.2021
В Махачкале мужчину обвинили в убийстве гадалки
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 56-летней женщины в Махачкале, которая, с его слов, вселила в него джиннов, сообщает МВД по Дагестану. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:08
2021-12-17T16:08
2021-12-17T16:08
происшествия
махачкала
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ПЯТИГОРСК, 17 дек - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 56-летней женщины в Махачкале, которая, с его слов, вселила в него джиннов, сообщает МВД по Дагестану.В социальных сетях сообщалось, что женщина была гадалкой.Отмечается, что сообщение о том, что в доме по улице Загородная в Махачкале обнаружено тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями, поступило в полицию 11 декабря."Полицейские выехали по указанному адресу и произвели необходимые следственные действия. С места преступления были изъяты вещественные доказательства. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, позже задержали и доставили его в отдел. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211217/sk-1764191652.html
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происшествия, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В Махачкале мужчину обвинили в убийстве гадалки
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве гадалки в Махачкале