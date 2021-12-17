https://ria.ru/20211217/mvd-1764196953.html

У ОПГ из Челябинской области изъяли почти 150 килограммов героина

У ОПГ из Челябинской области изъяли почти 150 килограммов героина - РИА Новости, 17.12.2021

У ОПГ из Челябинской области изъяли почти 150 килограммов героина

У этнической ОПГ из Челябинской области изъяли почти 150 килограммов героина, торговля шла от Урала до Москвы, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:12

2021-12-17T12:12

2021-12-17T12:20

происшествия

челябинская область

москва

московская область (подмосковье)

челябинск

владимир колокольцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. У этнической ОПГ из Челябинской области изъяли почти 150 килограммов героина, торговля шла от Урала до Москвы, рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В Челябинской области задержаны члены этнической преступной группы. Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. Его реализация осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 килограммов героина", – приводятся его слова на сайте МВД Медиа.По предварительным данным, злоумышленники распространяли наркотики через тайники-закладки.Отмечается, что полицейские в Челябинске задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья, у которых изъяли более 300 граммов героина. По имеющейся информации, они выполняли роли "так называемых кладовщиков" и забирали крупные партии товара из тайников в лесу пригорода.Кроме того, в Самарской области при перевозке наркотиков в Челябинск правоохранители задержали предполагаемого межрегионального курьера - в обшивке салона его авто обнаружено около 10 килограммов героина. Также по месту жительства мужчины – в частном доме в Подмосковье – проведены обыски с помощью служебной собаки: были найдены тайники в подвале и в потолке, откуда изъят героин общей массой более 141 килограммов. В этом же доме задержан еще один предполагаемый участник группы.По данному факту возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.

https://ria.ru/20211008/otravlenie-1753638491.html

челябинская область

москва

московская область (подмосковье)

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, москва, московская область (подмосковье), челябинск, владимир колокольцев