https://ria.ru/20211217/mvd-1764185211.html

Во Владимирской области обнаружили подпольную нарколабораторию

Во Владимирской области обнаружили подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 17.12.2021

Во Владимирской области обнаружили подпольную нарколабораторию

Крупная подпольная лаборатория мефедрона найдена во Владимирской области, изъято 700 килограммов наркотиков, в месяц производилось до 100 килограммов, сообщил... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T11:17

2021-12-17T11:17

2021-12-17T11:37

владимирская область

происшествия

александровский район

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Крупная подпольная лаборатория мефедрона найдена во Владимирской области, изъято 700 килограммов наркотиков, в месяц производилось до 100 килограммов, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.По его словам, подпольную лабораторию оперативники обнаружили в частном доме в Александровском районе. По предварительной оценке, здесь могло производиться до 100 килограммов запрещенных веществ в месяц."Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и свыше 700 килограммов наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики", - добавил Колокольцев.Отмечается, что спустя несколько дней полицейские вышли на след предполагаемых сообщников, "выполнявших роли межрегиональных курьеров и держателей оптовых складов". Так, в многоквартирном доме во Владимире был задержан молодой человек, который хранил 25 килограммов мефедрона. В то же время в Смоленске оперативники задержали 27-летнего мужчину и изъяли у него в доме пять килограммов того же вещества.Кроме того, на въезде в Московскую область со стороны Владимира полицейские остановили BMW, в котором находились водитель и пассажир, подозреваемые в фасовке и сбыте наркотиков в ЦФО - в иномарке "обнаружено 10 килограммов кристаллов", исследование подтвердило, что это мефедрон.По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, а также об организации преступного сообщества. Добавляется, что фигуранты арестованы.

https://ria.ru/20211209/mvd-1762883699.html

https://ria.ru/20211201/oruzhie-1761598555.html

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владимирская область, происшествия, александровский район, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, россия