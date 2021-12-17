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Во Владимирской области обнаружили подпольную нарколабораторию
Во Владимирской области обнаружили подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 17.12.2021
Во Владимирской области обнаружили подпольную нарколабораторию
Крупная подпольная лаборатория мефедрона найдена во Владимирской области, изъято 700 килограммов наркотиков, в месяц производилось до 100 килограммов, сообщил... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T11:17
2021-12-17T11:37
владимирская область
происшествия
александровский район
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Крупная подпольная лаборатория мефедрона найдена во Владимирской области, изъято 700 килограммов наркотиков, в месяц производилось до 100 килограммов, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.По его словам, подпольную лабораторию оперативники обнаружили в частном доме в Александровском районе. По предварительной оценке, здесь могло производиться до 100 килограммов запрещенных веществ в месяц."Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и свыше 700 килограммов наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики", - добавил Колокольцев.Отмечается, что спустя несколько дней полицейские вышли на след предполагаемых сообщников, "выполнявших роли межрегиональных курьеров и держателей оптовых складов". Так, в многоквартирном доме во Владимире был задержан молодой человек, который хранил 25 килограммов мефедрона. В то же время в Смоленске оперативники задержали 27-летнего мужчину и изъяли у него в доме пять килограммов того же вещества.Кроме того, на въезде в Московскую область со стороны Владимира полицейские остановили BMW, в котором находились водитель и пассажир, подозреваемые в фасовке и сбыте наркотиков в ЦФО - в иномарке "обнаружено 10 килограммов кристаллов", исследование подтвердило, что это мефедрон.По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, а также об организации преступного сообщества. Добавляется, что фигуранты арестованы.
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владимирская область, происшествия, александровский район, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, россия
11:17 17.12.2021 (обновлено: 11:37 17.12.2021)
 
Во Владимирской области обнаружили подпольную нарколабораторию

МВД пресекло деятельность подпольной нарколаборатории во Владимирской области

© МВД РоссииЛаборатория по производству наркотиков во Владимирской области. Кадр видео
Лаборатория по производству наркотиков во Владимирской области. Кадр видео
© МВД России
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Крупная подпольная лаборатория мефедрона найдена во Владимирской области, изъято 700 килограммов наркотиков, в месяц производилось до 100 килограммов, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

"Во Владимирской области сотрудниками полиции пресечена деятельность группировки, которая занималась производством и сбытом синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров", – приводятся его слова на сайте МВД Медиа.

По его словам, подпольную лабораторию оперативники обнаружили в частном доме в Александровском районе. По предварительной оценке, здесь могло производиться до 100 килограммов запрещенных веществ в месяц.
"Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и свыше 700 килограммов наркотического средства в ранней стадии готовности. На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших в регион из Кабардино-Балкарской Республики", - добавил Колокольцев.
Отмечается, что спустя несколько дней полицейские вышли на след предполагаемых сообщников, "выполнявших роли межрегиональных курьеров и держателей оптовых складов". Так, в многоквартирном доме во Владимире был задержан молодой человек, который хранил 25 килограммов мефедрона. В то же время в Смоленске оперативники задержали 27-летнего мужчину и изъяли у него в доме пять килограммов того же вещества.
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Кроме того, на въезде в Московскую область со стороны Владимира полицейские остановили BMW, в котором находились водитель и пассажир, подозреваемые в фасовке и сбыте наркотиков в ЦФО - в иномарке "обнаружено 10 килограммов кристаллов", исследование подтвердило, что это мефедрон.
По данным фактам возбуждено семь уголовных дел по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, а также об организации преступного сообщества. Добавляется, что фигуранты арестованы.
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Владимирская областьПроисшествияАлександровский районВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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