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Разработчики МС-21 лично убедились в надежности самолета
Разработчики МС-21 лично убедились в надежности самолета - РИА Новости, 17.12.2021
Разработчики МС-21 лично убедились в надежности самолета
Разработчики российского авиалайнера МС-21-300 лично убедились в надежности этого самолета – они находились на его борту во время перелета из московского... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:17
2021-12-17T09:17
2021-12-17T09:17
экономика
жуковский
иркутск
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
мс-21
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Разработчики российского авиалайнера МС-21-300 лично убедились в надежности этого самолета – они находились на его борту во время перелета из московского аэропорта Жуковский в Иркутск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут".Перелет состоялся в среду и прошел без замечаний. Авиалайнер преодолел более 4 тысяч километров."Во время полета, выполненного в рамках программы сертификационных контрольных испытаний, на борту лайнера совершили перелет разработчики самолета - сотрудники Инженерного центра имени А.С. Яковлева, основного конструкторского подразделения корпорации "Иркут", - отметили в пресс-службе.Самолет МС-21-300 – среднемагистральный лайнер нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот".
https://ria.ru/20210729/samolet-1743391214.html
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экономика, жуковский, иркутск, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), мс-21
Разработчики МС-21 лично убедились в надежности самолета
Разработчики авиалайнера МС-21-300 совершили на нем перелет из Москвы в Иркутск