https://ria.ru/20211217/moskva-1764057501.html

Выставку с генпланами развития столицы показывают в Музее Москвы

Выставку с генпланами развития столицы показывают в Музее Москвы - РИА Новости, 17.12.2021

Выставку с генпланами развития столицы показывают в Музее Москвы

Выставка "Москва: Проектирование будущего" к 30-летию Москомархитектуры открылась в Музее Москвы, в нее вошло более 200 экспонатов, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T10:28

2021-12-17T10:28

2021-12-17T10:28

культура

москва

музей москвы

москомархитектура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764052257_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_55fc1847346c7b8774049a5dd91e9ca4.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Выставка "Москва: Проектирование будущего" к 30-летию Москомархитектуры открылась в Музее Москвы, в нее вошло более 200 экспонатов, сообщает пресс-служба музея."Выставка "Москва: Проектирование будущего" открывается в год 30-летия Москомархитектуры и 70-летия Института Генплана. Для экспозиции Музей Москвы предоставил более 200 предметов: архивные фотографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX-XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что в число экспонатов войдут также серия открыток "Москва будущего" 1914 года, фотографии Бориса Томбака, Александра Капустянского, Эммануила Евзерихина и других известных художников и корреспондентов, а также книги из собрания краеведа и историка Петра Сытина."Экспозиция познакомит зрителей со знаковыми идеями и объектами Москвы. Здесь можно поразмышлять над главными утопиями градостроительных планов столицы, увидеть, как рос и развивался город благодаря ярким идеям творцов-созидателей и помечтать о грядущем: реальность идет рука об руку с фантазией, документальность соседствует с вымыслом, прикладные решения – с игровыми элементами", - рассказали представители пресс-службы.Пространство выставки "проходит" через таймлайн прошлого, настоящего и будущего - так, создатели выставки предлагают зрителям увидеть, какой бы была Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский генплан. История генеральных планов развития Москвы будет представлена с помощью мультимедийной инсталляции, которая в доступной форме донесет основные концепции, лежавшие в основе сложных градостроительных документов.Также в экспозицию войдет раздел "Утопии", представляющий самые смелые идеи преобразования Москвы, зачастую имевшие с реальностью мало общего. Среди них — автомобильный тоннель под Красной площадью, конкурс на развитие Москвы 1932 года, в том числе предложения Ле Корбюзье, знаменитый "Летающий город" Георгия Крутикова и многое другое.Посещение музея организовано по сеансам в связи с эпидемиологической обстановкой - забронировать сеанс можно онлайн, кассы временно не работают. Для посещения потребуется QR-код и документ, удостоверяющий личность.Выставка продлится с 17 декабря 2021-го по 14 мая 2022 года.

https://ria.ru/20211210/vystavka-1763135894.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, музей москвы, москомархитектура, новости культуры