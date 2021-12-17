Выставку с генпланами развития столицы показывают в Музее Москвы
Выставку с генпланами развития столицы показывают в Музее Москвы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея МосквыВыставка "Москва: Проектирование будущего" в Музее Москвы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Выставка "Москва: Проектирование будущего" к 30-летию Москомархитектуры открылась в Музее Москвы, в нее вошло более 200 экспонатов, сообщает пресс-служба музея.
"Выставка "Москва: Проектирование будущего" открывается в год 30-летия Москомархитектуры и 70-летия Института Генплана. Для экспозиции Музей Москвы предоставил более 200 предметов: архивные фотографии, негативы, литографии, гравюры и открытки XIX-XX веков, а также карты и планы застройки Москвы с XVII века до 1960-х годов", - говорится в сообщении.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея МосквыВыставка "Москва: Проектирование будущего" в Музее Москвы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Выставка "Москва: Проектирование будущего" в Музее Москвы
В пресс-службе добавили, что в число экспонатов войдут также серия открыток "Москва будущего" 1914 года, фотографии Бориса Томбака, Александра Капустянского, Эммануила Евзерихина и других известных художников и корреспондентов, а также книги из собрания краеведа и историка Петра Сытина.
"Экспозиция познакомит зрителей со знаковыми идеями и объектами Москвы. Здесь можно поразмышлять над главными утопиями градостроительных планов столицы, увидеть, как рос и развивался город благодаря ярким идеям творцов-созидателей и помечтать о грядущем: реальность идет рука об руку с фантазией, документальность соседствует с вымыслом, прикладные решения – с игровыми элементами", - рассказали представители пресс-службы.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея МосквыВыставка "Москва: Проектирование будущего" в Музее Москвы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Выставка "Москва: Проектирование будущего" в Музее Москвы
Пространство выставки "проходит" через таймлайн прошлого, настоящего и будущего - так, создатели выставки предлагают зрителям увидеть, какой бы была Москва, если бы сбылись мечты конструктивистов и осуществился сталинский генплан. История генеральных планов развития Москвы будет представлена с помощью мультимедийной инсталляции, которая в доступной форме донесет основные концепции, лежавшие в основе сложных градостроительных документов.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея МосквыВыставка "Москва: Проектирование будущего" в Музее Москвы
© Фото : Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Выставка "Москва: Проектирование будущего" в Музее Москвы
Также в экспозицию войдет раздел "Утопии", представляющий самые смелые идеи преобразования Москвы, зачастую имевшие с реальностью мало общего. Среди них — автомобильный тоннель под Красной площадью, конкурс на развитие Москвы 1932 года, в том числе предложения Ле Корбюзье, знаменитый "Летающий город" Георгия Крутикова и многое другое.
Посещение музея организовано по сеансам в связи с эпидемиологической обстановкой - забронировать сеанс можно онлайн, кассы временно не работают. Для посещения потребуется QR-код и документ, удостоверяющий личность.
Выставка продлится с 17 декабря 2021-го по 14 мая 2022 года.
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