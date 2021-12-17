https://ria.ru/20211217/mishustin-1764260737.html

Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения

Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения - РИА Новости, 17.12.2021

Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа, назвал мультфильм... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:42

2021-12-17T15:42

2021-12-17T15:42

культура

общество

михаил мишустин

новости культуры

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764209584_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_4741d507712981b3c8c608e858d4a8fe.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа, назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства сегодняшнего поколения российских детей.""Движение вверх" ну великолепный фильм, "Время первых" - великолепный фильм. В своё время "Ночной дозор" и "Дневной дозор" - великолепные фильмы. Говорю, потому что так тоже думают миллионы, и мы все ходили (смотреть - ред.). Кстати "Последний богатырь" - великолепный фильм и для детей и взрослых - семейное кино. "Смешарики" - ну это просто гимн детства сегодняшнего поколения", - сказал Мишустин во время встречи, указывая на необходимость того, чтобы кино объединяло общество.

https://ria.ru/20210902/smeshariki-1748139985.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мишустин, новости культуры, россия