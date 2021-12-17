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Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения
Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения - РИА Новости, 17.12.2021
Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа, назвал мультфильм... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:42
2021-12-17T15:42
2021-12-17T15:42
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа, назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства сегодняшнего поколения российских детей.""Движение вверх" ну великолепный фильм, "Время первых" - великолепный фильм. В своё время "Ночной дозор" и "Дневной дозор" - великолепные фильмы. Говорю, потому что так тоже думают миллионы, и мы все ходили (смотреть - ред.). Кстати "Последний богатырь" - великолепный фильм и для детей и взрослых - семейное кино. "Смешарики" - ну это просто гимн детства сегодняшнего поколения", - сказал Мишустин во время встречи, указывая на необходимость того, чтобы кино объединяло общество.
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общество, михаил мишустин, новости культуры, россия
Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения
Премьер Мишустин назвал мультфильм "Смешарики" гимном детства нынешнего поколения