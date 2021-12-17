https://ria.ru/20211217/mishustin-1764211322.html

Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия ЕАЭС и Монголии

Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия ЕАЭС и Монголии - РИА Новости, 17.12.2021

Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия ЕАЭС и Монголии

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия ЕАЭС и Монголии, что даст возможность запуска перспективных проектов в... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:58

2021-12-17T12:58

2021-12-17T14:08

монголия

владимир путин

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия ЕАЭС и Монголии, что даст возможность запуска перспективных проектов в различных областях."Хотел бы особо отметить важность укрепления взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии. Эта совместная работа откроет новые возможности для увеличения торговых обменов, создаст благоприятные условия для запуска перспективных проектов в различных областях. И будет, конечно, способствовать продвижению инициативы президента РФ о создании большого Евразийского партнерства", - сказал премьер на встрече с президентом Монголии.Премьер-министр сообщил, что подробно переговорил вчера с президентом РФ Владимиром Путиным после его переговоров с главой Монголии о принятых решениях и планах."Знаю, что вы вчера провели конструктивные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом России, приняли целый ряд важных решений о развитии российско-монгольских отношений. Мы с ним также вчера переговорили подробно о принятых решениях и планах", - сказал Мишустин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Он заверил, что по линии правительств будет обеспечено четкое исполнение договоренностей, которые достигнуты на уровне глав государств.Президенты России и Монголии провели накануне переговоры в Кремле. По итогам была принята декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между странами.

https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764094969.html

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монголия, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия