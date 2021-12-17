12:58 17.12.2021 (обновлено: 14:08 17.12.2021)
Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия ЕАЭС и Монголии
Премьер Мишустин: взаимодействие ЕАЭС и Монголии даст возможности для новых проектов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил важность укрепления взаимодействия ЕАЭС и Монголии, что даст возможность запуска перспективных проектов в различных областях.
"Хотел бы особо отметить важность укрепления взаимодействия Евразийского экономического союза и Монголии. Эта совместная работа откроет новые возможности для увеличения торговых обменов, создаст благоприятные условия для запуска перспективных проектов в различных областях. И будет, конечно, способствовать продвижению инициативы президента РФ о создании большого Евразийского партнерства", - сказал премьер на встрече с президентом Монголии.
Премьер-министр сообщил, что подробно переговорил вчера с президентом РФ Владимиром Путиным после его переговоров с главой Монголии о принятых решениях и планах.
"Знаю, что вы вчера провели конструктивные переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным, президентом России, приняли целый ряд важных решений о развитии российско-монгольских отношений. Мы с ним также вчера переговорили подробно о принятых решениях и планах", - сказал Мишустин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
Он заверил, что по линии правительств будет обеспечено четкое исполнение договоренностей, которые достигнуты на уровне глав государств.
Президенты России и Монголии провели накануне переговоры в Кремле. По итогам была принята декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между странами.