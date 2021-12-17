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В МИД назвали глупостью разговоры о продаже российского оружия талибам
В МИД назвали глупостью разговоры о продаже российского оружия талибам - РИА Новости, 17.12.2021
В МИД назвали глупостью разговоры о продаже российского оружия талибам
Москва не намерена продавать оружие новым афганским властям, все разговоры о такой возможности - глупость, тем более что у талибов достаточно оружия, брошенного РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T09:24
2021-12-17T09:24
2021-12-17T11:26
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замир кабулов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Москва не намерена продавать оружие новым афганским властям, все разговоры о такой возможности - глупость, тем более что у талибов достаточно оружия, брошенного при бегстве американцами, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Талибам не нужно никакое оружие, у них его хватает. Там оружия американцы оставили столько, что на две страны хватит. Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали. Вот это, не дай бог, попадет в руки террористических группировок разных мастей от Европы до Африки. Тогда будет большая беда", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.Полный текст интервью спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова >>
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/salekh-1763540369.html
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в мире, сша, оон, азия, афганистан, москва, организация исламского сотрудничества, замир кабулов, россия, дмитрий жирнов
09:24 17.12.2021 (обновлено: 11:26 17.12.2021)
В МИД назвали глупостью разговоры о продаже российского оружия талибам
Директор департамента Азии МИД Кабулов: Москва не намерена продавать оружие талибам