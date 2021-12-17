https://ria.ru/20211217/medtestirovanie-1764217498.html
Песков переадресовал миграционным властям вопрос о тестировании иностранцев
Песков переадресовал миграционным властям вопрос о тестировании иностранцев - РИА Новости, 17.12.2021
Песков переадресовал миграционным властям вопрос о тестировании иностранцев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к миграционным властям вопрос о законе по медтестированию иностранцев, но заявили, что в случае... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:15
2021-12-17T13:15
2021-12-17T13:15
в мире
дмитрий песков
здоровье - общество
amcham
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к миграционным властям вопрос о законе по медтестированию иностранцев, но заявили, что в случае проблем в Кремле готовы реагировать.Ранее сообщалось, что главы ряда иностранных деловых объединений, включая Американскую торговую палату (AmCham), направили письмо в правительство РФ с просьбой отменить закон об обязательном тестировании иностранцев на сифилис и прочие заболевания, передающиеся половым путем, так как это осложнит привлечение в Россию иностранных инвестиций."Это не совсем повестка дня Кремля, это повестка дня все-таки наших миграционных властей, поэтому я рекомендую обратиться туда", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что есть определенные правила, важно, чтобы их было легко реализовать, чтобы для этого были обеспечены условия."Это задачи и функции наших миграционных властей, если будут с этим возникать какие-то проблемы, то, соответственно, будем реагировать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211118/gosduma-1759653047.html
https://ria.ru/20210927/vaktsinatsiya-1752002240.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, здоровье - общество, amcham, россия
Песков переадресовал миграционным властям вопрос о тестировании иностранцев
Песков переадресовал к миграционным властям вопрос о медицинском тестировании иностранцев