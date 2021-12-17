https://ria.ru/20211217/medtestirovanie-1764217498.html

Песков переадресовал миграционным властям вопрос о тестировании иностранцев

Песков переадресовал миграционным властям вопрос о тестировании иностранцев - РИА Новости, 17.12.2021

Песков переадресовал миграционным властям вопрос о тестировании иностранцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к миграционным властям вопрос о законе по медтестированию иностранцев, но заявили, что в случае... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:15

2021-12-17T13:15

2021-12-17T13:15

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к миграционным властям вопрос о законе по медтестированию иностранцев, но заявили, что в случае проблем в Кремле готовы реагировать.Ранее сообщалось, что главы ряда иностранных деловых объединений, включая Американскую торговую палату (AmCham), направили письмо в правительство РФ с просьбой отменить закон об обязательном тестировании иностранцев на сифилис и прочие заболевания, передающиеся половым путем, так как это осложнит привлечение в Россию иностранных инвестиций."Это не совсем повестка дня Кремля, это повестка дня все-таки наших миграционных властей, поэтому я рекомендую обратиться туда", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что есть определенные правила, важно, чтобы их было легко реализовать, чтобы для этого были обеспечены условия."Это задачи и функции наших миграционных властей, если будут с этим возникать какие-то проблемы, то, соответственно, будем реагировать", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211118/gosduma-1759653047.html

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в мире, дмитрий песков, здоровье - общество, amcham, россия