https://ria.ru/20211217/matvienko-1764221416.html

Матвиенко заявила о праве каждой школы вводить свою форму

Матвиенко заявила о праве каждой школы вводить свою форму - РИА Новости, 17.12.2021

Матвиенко заявила о праве каждой школы вводить свою форму

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что для ребят нужна школьная форма, однако, здесь не должно быть диктата, каждое учебное учреждение должно иметь... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:26

2021-12-17T13:26

2021-12-17T13:29

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что для ребят нужна школьная форма, однако, здесь не должно быть диктата, каждое учебное учреждение должно иметь право вводить свою форму для учеников."Моя точка зрения, школьная форма нужна, она дисциплинирует, она как-то уравнивает детей в хорошем смысле, не рассматривать, какой фирмы там кроссовки, а просто учиться", - сказала сенатор в пятницу в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.Вместе с тем, отметила Матвиенко, "школа – это не армия, и обязать всех носить (одинаковую) форму, на мой взгляд, - это перебор".Спикер считает, что у каждой школы должны быть свои традиции, свои какие-то особенности, и "решать это должны родительский комитет вместе с руководством, педагогическим коллективом". "Это право родителей", - считает она.По ее мнению, форма должна быть удобной, безопасной, эстетичной, чтобы ребята с удовольствием ее носили. "Без диктата, без перебора", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20211217/kontrafakt-1764201829.html

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общество, валентина матвиенко, россия, сн_образование, социальный навигатор