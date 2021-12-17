Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211217/malysheva-1764245591.html
"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева
"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева - РИА Новости, 17.12.2021
"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева
Елена Малышева прокомментировала показ Вячеслава Зайцева. Кадрами с мероприятия она поделилась в социальных сетях: на них можно увидеть как творения дизайнера,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:45
2021-12-17T14:45
шоубиз
знаменитости
вячеслав зайцев
шоу-бизнес
елена малышева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da382ef90d838b118ea2d2fe3cc0c292.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Елена Малышева прокомментировала показ Вячеслава Зайцева. Кадрами с мероприятия она поделилась в социальных сетях: на них можно увидеть как творения дизайнера, так и самого модельера.Малышева отметила, что Зайцев чувствует себя не очень хорошо, но его работы – прекрасны.Она пожелала модельеру здоровья и сил. Зайцев долгое время страдает болезнью Паркинсона. В этом году дизайнеру исполнилось 83 года. По словам гостей его показов и звезд, последнее время он находится в плохом состоянии. Лев Лещенко отмечал, что Зайцев "в полузабытьи", он вряд ли может принимать решения самостоятельно и работать в прежнем темпе.Ранее сын модельера Егор заявлял, что обеспокоен не только физическим состоянием, но и окружением отца. По его словам, Вячеслав Зайцев находится в руках опасных мошенников, которые организовали целые группировки в борьбе за многомиллионное наследство знаменитого модельера.
https://ria.ru/20211213/terekhova-1763414076.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ed1f6763bebe636ac151b01da742d224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, вячеслав зайцев, шоу-бизнес, елена малышева
14:45 17.12.2021
 
"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева

Малышева прокомментировала показ Зайцева и пожелала модельеру здоровья

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Елена Малышева прокомментировала показ Вячеслава Зайцева. Кадрами с мероприятия она поделилась в социальных сетях: на них можно увидеть как творения дизайнера, так и самого модельера.
Малышева отметила, что Зайцев чувствует себя не очень хорошо, но его работы – прекрасны.

"Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется. Но показ этот был прекрасен. Линии точны, крой идеален. Парча, шелк, органза, золото. Рука мастера", – написала ведущая.

Она пожелала модельеру здоровья и сил. Зайцев долгое время страдает болезнью Паркинсона. В этом году дизайнеру исполнилось 83 года. По словам гостей его показов и звезд, последнее время он находится в плохом состоянии. Лев Лещенко отмечал, что Зайцев "в полузабытьи", он вряд ли может принимать решения самостоятельно и работать в прежнем темпе.
Ранее сын модельера Егор заявлял, что обеспокоен не только физическим состоянием, но и окружением отца. По его словам, Вячеслав Зайцев находится в руках опасных мошенников, которые организовали целые группировки в борьбе за многомиллионное наследство знаменитого модельера.
Презентация книги Маргариты Тереховой Из первых уст на ярмарке non/fiction - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 11:17Шоубиз
"Живет с помощницей": сын Тереховой рассказал о здоровье актрисы
 
ШоубизЗнаменитостиВячеслав ЗайцевШоу-бизнесЕлена Малышева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28В Раде предположили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
23:14Главкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиков
23:07В Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"
Лента новостейМолния
В Раде предположили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИГлавкосмос выпустил календарь на 2022 год с рисунками котиковВ Петербурге локализовали пожар на заводе "Северная верфь"