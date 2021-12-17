"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева
Малышева прокомментировала показ Зайцева и пожелала модельеру здоровья
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Елена Малышева прокомментировала показ Вячеслава Зайцева. Кадрами с мероприятия она поделилась в социальных сетях: на них можно увидеть как творения дизайнера, так и самого модельера.
Малышева отметила, что Зайцев чувствует себя не очень хорошо, но его работы – прекрасны.
"Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется. Но показ этот был прекрасен. Линии точны, крой идеален. Парча, шелк, органза, золото. Рука мастера", – написала ведущая.
Она пожелала модельеру здоровья и сил. Зайцев долгое время страдает болезнью Паркинсона. В этом году дизайнеру исполнилось 83 года. По словам гостей его показов и звезд, последнее время он находится в плохом состоянии. Лев Лещенко отмечал, что Зайцев "в полузабытьи", он вряд ли может принимать решения самостоятельно и работать в прежнем темпе.
Ранее сын модельера Егор заявлял, что обеспокоен не только физическим состоянием, но и окружением отца. По его словам, Вячеслав Зайцев находится в руках опасных мошенников, которые организовали целые группировки в борьбе за многомиллионное наследство знаменитого модельера.