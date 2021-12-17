https://ria.ru/20211217/malysheva-1764245591.html

"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева

"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева - РИА Новости, 17.12.2021

"Болеет и борется": Малышева прокомментировала показ Зайцева

Елена Малышева прокомментировала показ Вячеслава Зайцева. Кадрами с мероприятия она поделилась в социальных сетях: на них можно увидеть как творения дизайнера,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:45

2021-12-17T14:45

2021-12-17T14:45

шоубиз

знаменитости

вячеслав зайцев

шоу-бизнес

елена малышева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155110/63/1551106399_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_da382ef90d838b118ea2d2fe3cc0c292.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Елена Малышева прокомментировала показ Вячеслава Зайцева. Кадрами с мероприятия она поделилась в социальных сетях: на них можно увидеть как творения дизайнера, так и самого модельера.Малышева отметила, что Зайцев чувствует себя не очень хорошо, но его работы – прекрасны.Она пожелала модельеру здоровья и сил. Зайцев долгое время страдает болезнью Паркинсона. В этом году дизайнеру исполнилось 83 года. По словам гостей его показов и звезд, последнее время он находится в плохом состоянии. Лев Лещенко отмечал, что Зайцев "в полузабытьи", он вряд ли может принимать решения самостоятельно и работать в прежнем темпе.Ранее сын модельера Егор заявлял, что обеспокоен не только физическим состоянием, но и окружением отца. По его словам, Вячеслав Зайцев находится в руках опасных мошенников, которые организовали целые группировки в борьбе за многомиллионное наследство знаменитого модельера.

https://ria.ru/20211213/terekhova-1763414076.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, вячеслав зайцев, шоу-бизнес, елена малышева